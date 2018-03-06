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Жители британского города Редкар смогли погулять по окаменевшему лесу возрастом семь тысяч лет, после того как в городе прошел сильный шторм. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местный портал GazzetteLive.

Отмечается, что из-за разгула стихии волны смыли прибрежные пески, теперь под ними во время отлива можно увидеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков, а также затонувших лодок.

Агентство пишет, что впервые об этом лесе упоминалось в источниках от 1871 года, когда на месте нашли кабаньи клыки и рога оленей.

Сообщается, что недавно по Великобритании пронесся снежный шторм, который вызвал перебои в работе транспортной системы страны и проблемы с поставками продуктов в магазины. В ряде городов шторм вынес на берег несколько тысяч мертвых морских животных.