В своей деятельности организации постоянно сталкиваются с рисками: некачественное выполнение работ поставщиком, отказ заказчика от оплаты предоставленной услуги, фирма-однодневка и прочие. Как проверить контрагента на благонадежность до подписания договора? Это, пожалуй, главный вопрос, от которого зависит финансовая безопасность компании.

Для любой организации сделка с недобросовестным поставщиком или неплатежеспособным покупателем сегодня может повлечь не только финансовые потери, но и повышенный интерес со стороны налоговой инспекции: отказ в признании нулевой ставки по уплаченному налогу или отказ в возврате НДС. Кроме всего прочего, заинтересоваться сделкой с недобросовестным поставщиком может и таможенная служба, которая способна арестовать на границе груз, если сделка была, например, с зарубежной компанией.

Проверять контрагента на чистоплотность и благонадежность важно и необходимо для того, чтобы налоговая служба не заподозрила компанию в неосмотрительности, которая влечет за собой административную ответственность.

Как проверить контрагента?

Проверить контрагента в ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д. Все эти службы завели собственные бесплатные сервисы. Для этого нужно собрать данные более чем с 20 сервисов

Сделать запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат)

Произвести запрос документов у самого контрагента и провести личную встречу

Произвести оценку деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта и отзывов лиц, сотрудничавших с ним)

Все выше приведенные шаги логичны и правильны, но трудозатратны и не оперативны. Большинство компаний для мгновенной проверки благонадежности используют информационные системы. Фирма "1С" разработала сервисы, помогающие оценивать благонадежность контрагентов: "1С:Контрагент" и "1СПАРК Риски".

В сервисе "1С:Контрагент" реализовано "Досье контрагента", которое позволяет прямо в программах 1С просматривать информацию об организациях. С помощью сервиса можно проверить актуальность и достоверность сведений о контрагентах и оценить их финансовое состояние. Программа анализирует отчетность за последние три года, рассчитывает чистые активы, выполняет финансовый анализ предприятия контрагента по четырем критериям, в том числе оценивает кредитоспособность контрагента. Также "1С:Контрагент" позволяет просмотреть список всех проверок по интересующему контрагенту, которые проводились у него государственными органами, с периодом проведения, целью и результатами. Это поможет составить более полную картину о состоянии дел на предприятии у покупателя или поставщика, с которым компания планирует работать или уже работает. Помимо этого, сервис позволяет автоматически заполнять реквизиты контрагента по ИНН. Достаточно ввести только ИНН, остальные сведения подставляются автоматически из актуальной базы данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФИАС, что позволяет сэкономить массу времени.

Сервис "1СПАРК Риски" создан для управления налоговыми рисками и даёт экспертную оценку юридических лиц по признакам "однодневности", финансовой устойчивости и платежной дисциплины. Этот сервис контролирует значимые изменения и оповещает при изменении важных факторов контрагентах. Благодаря системе мониторинга событий по данным СПАРКа предоставляется информация о планах контрагента по реорганизации или ликвидации раньше, чем эти сообщения появятся в ЕГРЮЛ. Также с помощью сервиса можно получить юридически значимую справку с подробной информацией о контрагенте и предъявить ее в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом.

Для подключения сервисов "1С:Контрагент" и "1СПАРК Риски" следует обратиться к обслуживающему партнеру фирмы 1С или выбрать партнера из списка.

Официальный региональный дистрибьютор фирмы "1С" в Алтайском крае, республике Алтай и Республике Тыва — компания "1С-Галэкс". Основные направления деятельности компании — продвижение на рынок программных продуктов 1С и развитие партнерской сети.

Фирма "1С" основана в 1991 году. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из собственных разработок фирмы "1С" наиболее известны программы системы "1С:Предприятие", а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы. Фирма "1С" является официальным дистрибьютором деловых программных продуктов зарубежных и отечественных производителей, таких как Miсrosoft, Лаборатория Касперского, Eset, ABBYY, DrWeb, Аскон, ПроМТ, Entensys, Novosoft и другие.

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