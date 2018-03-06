Фото: Mash

Водитель Mercedes специально сбил девушку в одном из дворов Москвы, поспорив с ней из-за парковочного места. Об этом пишет Life, ссылаясь на Mash.

Уточняется, что во время инцидента девушка стояла рядом с капотом своей машины и в итоге оказалась зажата между двумя авто. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Подчеркивается, что столичные следователи заинтересовались роликом. Глава московского управления распорядился найти водителя Mercedes.

Также следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины инцидента, пишет издание.