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Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который нарушил ПДД и тем самым по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью человека. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Следствие установило, что инцидент произошел на улице Юрина. Обвиняемый, управляя автобусом, не уступил дорогу женщине, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на нее. В результате ДТП женщина получила открытую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки, что считается тяжким вредом здоровью. Подчеркивается, что данная травма повлекла у потерпевшей нарушения памяти, мышления, интеллекта и эмоций.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.