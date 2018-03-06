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Синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие несколько дней из-за непогоды, которая обрушится на регион, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

По данным синоптиков, в регионе вечером 6 марта, сутки 7 марта и ночью 8 марта ожидают усиление ветра до 18 м/с, местами с порывами до 25 м/с. Также прогнозируют осадки, местами сильные: мокрый снег с дождем, переходящий в снег. Также возможны продолжительные метели, на дорогах сильный гололед.

7 марта на большей части территории Алтайского края мокрый снег, по югу края — с дождем, переходящим в снег, гололедные явления. Температура воздуха ночью -4… +1 градус, в западных районах -5… -10. Днем характер погоды существенно не изменится, столбики термометров покажут -5… -10 градусов, в восточных и южных районах до +1… +6 с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров.

8 марта в большинстве районов Алтайского края прогнозируют снег. В связи с непогодой водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок. Остальных же попросили соблюдать скоростной режим. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.