Пограничники в Алтайском крае задержали жителя Казахстана, который незаконно пытался вывезти партию противогазов. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

"В автомобильном пункте пропуска "Кулунда" в грузовом автомобиле, следующем из России под управлением жителя Казахстана, были выявлены противогазы ГП-5 — более 6 тыс. штук. Груз является продукцией двойного назначения, в отношении которой осуществляется экспортный контроль. Установлено, что отправителем является ООО "Чандлер Алтай", а получателем – житель Казахстана. Документы на право вывоза отсутствовали. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении жителя Казахстана возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании иного вооружения). Груз изъят.