На этой неделе нас ждут длительные праздничные выходные. Музей занимательных наук "Как-так?" знает, как сделать их еще более интересными и запоминающимися. Здесь приготовили насыщенную программу, увидеть которую и поучаствовать в ней смогут дети и взрослые.

Так, в среду, 7 марта, в музее пройдет акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.

В четверг, 8 марта, в 16 часов начнется научное шоу "Занимательная физика и химия".

"Оно отлично подойдет уже для искушенных исследователей. Здесь прозрачная жидкость через несколько секунд становится черной, а жестяная банка мгновенно сплющивается, можно поуправлять быстрой лентой, а затем создать скульптуру из гвоздей", — рассказали в музее занимательных наук.

В субботу, 10 марта, в 15 часов состоится начало "Шоу с жидким азотом". Это интересная научная программа, во время которой зрители познакомятся со множеством экспериментов с жидким азотом, узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию, а также жидкий воздух.

Никогда школьная наука не была такой интересной. В воскресенье, 18 марта, в 16 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, проспект Ленина, 147в

тел.: (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/