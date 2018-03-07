Популярные сегодня макаруны, пришедшие в Россию из Франции, давно не воспринимаются как обычный десерт. Эти печенья с начинкой возвели на одну ступень с подарками, и сейчас можно встретить немало различных праздничных наборов, состоящих из этих цветных лакомств. Почему так сложилось, мы гадать не будем, а просто научим вас готовить макаруны дома. Стоит отметить, что рецепт оригинальных макарун крайне сложен. Однако мы нашли альтернативный вариант, повторить который сможет даже кулинарный новичок. Пробуйте готовить и удивляйте женщин на 8 Марта.