В Новосибирске появилось в продаже мороженое "Бедный еврей". Вафельный шоколадный рожок от красноярской компании "Славица" с черносливовым джемом стоит 45 рублей.

Как пишет портал "НГС.Новости", данный вид мороженого стал новинкой 2018 года, до этого "Славица" выпустила сорта под названием "Хохол" и "Американец".

Напомним, два года назад компания выпустила мороженое "Обамка", за что производителей обвинили в расизме. Руководству молочного завода "Славицы" в Набережных Челнах пришлось оправдываться, заявляя, что какого-либо политического подтекста в этом названии нет. Позже было заявлено, что "Обамку" сняли с производства. Однако сейчас этот вид мороженого вновь представлен на прилавках. Он стоит 22 рубля.

Добавим, в 2017 году кузбасский производитель мороженого "Снежный городок" тоже начал торговать в Новосибирске необычной новинкой — мороженым с натуральным углем.