Фото: theins.ru

Телеканал "78" опубликовал расшифровку разговоров экипажа Ан-148 "Саратовских авиалиний", который разбился в подмосковных Раменках. Об этом пишет Life.

Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года. На борту воздушного судна находился 71 человек, никто в результате крушения не выжил.

Издание отмечает, что причиной крушения самолета стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

Канал приводит полную расшифровку переговоров пилотов (командир воздушного судна — КВС, второй пилот — ВП):

КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!

КВС: Всё, всё хорошо.

ВП: Всё, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, ***.