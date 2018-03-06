Фото: theins.ru
Телеканал "78" опубликовал расшифровку разговоров экипажа Ан-148 "Саратовских авиалиний", который разбился в подмосковных Раменках. Об этом пишет Life.
Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года. На борту воздушного судна находился 71 человек, никто в результате крушения не выжил.
Издание отмечает, что причиной крушения самолета стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.
Канал приводит полную расшифровку переговоров пилотов (командир воздушного судна — КВС, второй пилот — ВП):
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!
КВС: Всё, всё хорошо.
ВП: Всё, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, ***.
Комментарии
ВОТ ЖЕСТЬ.
если это правда почему КВС не взял управление на себя!7
Казимир, реальна такая ситуация? И что может на нее оказать влияние?