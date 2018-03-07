В преддверии Международного женского дня информационный портал Amic.ru и телеканал "Катунь 24" организовали специальный проект "Кто на кухне хозяин". Випов города попросили приготовить нечто особенное в честь Дня всех женщин, но только не на своей кухне, где все им давно известно, а на площадке кулинарной школы "Студия вкуса" в Гастро-баре "Горсуп", да еще и под прицелами фото- и видеокамер.

Участниками проекта стали первый вице-президент Федерации кунг-фу России Владимир Сурков, заместитель председателя АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Денис Фуголь и учитель начальных классов высшей квалификационной категории школы №42 Барнаула Андрей Минаков. На приготовление блюда им дали всего 30 минут, но это были не все препятствия — шеф-повар и владелец "Студии вкуса" Михаил Хмелинин список продуктов держал в тайне от гостей, так что участники до последней минуты не знали, из чего же им придется создавать свои кулинарные сюрпризы для женщин.

Справились ли мужчины с поставленной перед ними задачей, решит жюри, в составе которого зрители увидят владельца Центра европейской косметологии Юлию Симон, руководителя интерьерного салона "VERDE DECOR" Яну Атюнину и редактора рубрики "Кухня" Amic.ru Марию Трубину. Шоу вели Елена Хорошавцева и Павел Брик.

А что приготовили наши замечательные мужчины в проекте "Кто на кухне хозяин", можно будет увидеть 8 марта на канале "Катунь 24" в 12:30, 16:30 и 19:50. Также видео будет доступно на портале Amic.ru.