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Жителя Заринского района осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Отмечается, что в период с 1 декабря 2012 года до 10 января текущего года осужденный нашел на чердаке дома, который принадлежал его брату, мешок с винтовкой и патронами к ней. Мужчина принес оружие с боеприпасами в свой дом и стал их там хранить, пока их не нашли полицейские.

Эксперты установили, что изъятое оружие является спортивной винтовкой производства СССР, промышленного изготовления модели "УРАЛ" калибра 5,6 миллиметра. Подчеркивается, что у осужденного также хранилось пять патронов для этого оружия.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия и назначили ему наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком один год.