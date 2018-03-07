Семь новых детсадов будет построено в Алтайском крае в 2018-2019 годах. Власти рассчитывают создать до двух тысяч новых мест, чтобы закрыть очередь детей до трех лет. Об этом порталу Amic.ru сообщил губернатор региона Александр Карлин на встрече с журналистами в среду, 7 марта.

"В 2018 и 2019 годах будет построено семь дошкольных учреждений. Будет создано 1800-2000 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет", — рассказал глава региона.

В Барнауле это будут детские сады в новых микрорайонах. В Бийске в районе Зеленый клин, в Новоалтайске — в микрорайоне "Демидов Парк".

Как ранее сообщал портал Amic.ru, правительство России выделит регионам 49 миллиардов рублей на создание дополнительных мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Алтайский край получит весомую сумму — 1 миллиард 356 миллионов рублей. Из них в 2018 году – 675 миллионов, в 2019 году — 680 миллионов.

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Александр Карлин уточнил, что сегодня в половине муниципалитетов региона очередей в детсады нет. Во второй половине, в том числе в городах Барнаул, Бийск, Новоалтайск, детей от двух месяцев до 7 лет около 4,5 тысяч. Но многие из них по разным причинам в детский сад и не пойдут.

"Если мы создадим две тысячи новых мест, если создадим допместа для ясельников в садах, то это позволит закрыть очередь к сроку, обозначенному президентом", - добавил глава региона.

Он подчеркнул, что власти будут строить новые детсады в новых районах, а также, по возможности, делать это так, чтобы сады и ясли были в шаговой доступности.

"Мы собираемся обстоятельно пообщаться со строителями и договориться, что пора перестать жаловаться на жизнь, надо засучить рукава и работать. Работать круглые сутки, без выходных — и тогда реально построить новый детский сад менее чем за год", — добавил Карлин.

