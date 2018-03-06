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С 2009 года "Нафтогаз" недополучил порядка 20 миллиардов долларов из-за заниженной стоимости транзита российского газа. Такое заявление сделал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, пишет РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН.

"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно вдвое. Мы попробуем сейчас это доказывать", — цитирует агентство слова Витренко.

На минувшей неделе он заявлял, что украинская компания вскоре отправит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. В случае несогласия "Нафтогаз" может обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Агентство напоминает, что украинская компания уже добивалась там пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Трибунал данные претензии не удовлетворил. В "Нафтогазе" заявили, что это произошло "из-за их несоответствия формальным требованиям". Сейчас компания собирается подготовить новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям.

На минувшей неделе Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа.

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа через Украину. Суд учел ранее присужденную в пользу российской компании сумму, в результате чего "Газпром" остался должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда.

В российской компании не согласились с вердиктом, назвав его "асимметричным", и решили расторгнуть контракты с украинской компанией через арбитраж.