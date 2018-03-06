Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получит за пять дней работы на российском ТВ во время чемпионата мира по футболу £1 млн. Об этом пишет РБК.

Британское издание Times назвало условия контракта, по которому тренер "МЮ" Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале RT. Ради этой работы португалец отклонил предложения британских каналов. Португалец проработает на телеканале RT в общей сложности пять дней, сообщает Times. За это время он получит £1 млн.

Моуринью также получил предложения от телеканалов BBC и ITV, однако отклонил их. Накануне португалец уже принял участие в съемках проморолика на RT. В понедельник, 5 марта, RT сообщил о заключении контракта с Моуринью. Тренер "Манчестер Юнайтед" станет экспертом телеканала на время чемпионата мира, который летом пройдет в России. Моуринью будет участвовать в специальных выпусках телеканала, а также будет делать прогнозы на результаты матчей первенства.

"Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдёт этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей", — сказал Жозе Моуринью о сотрудничестве с телеканалом. Кроме Моуринью сотрудничать с телеканалом будет и бывший голкипер сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель. Датчанин будет вести на канале RT авторскую программу, а также посетит все города, где пройдут матчи чемпионата мира.

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Чемпионат мира стартует с 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге.