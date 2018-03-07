Фото: peoples.ru

7 марта 1876 года американский ученый Александр Белл получил патент на "усовершенствованную модель телеграфа". А на следующий год после получения патента учёный основал первую телефонную компанию "Bell Telephone Company", которая и начала выпуск предшественников мобильных телефонов.

Как происходила эволюция привычных нам аппаратов, смотрите в нашей фотоленте.