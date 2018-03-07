Фото: peoples.ru
7 марта 1876 года американский ученый Александр Белл получил патент на "усовершенствованную модель телеграфа". А на следующий год после получения патента учёный основал первую телефонную компанию "Bell Telephone Company", которая и начала выпуск предшественников мобильных телефонов.
Как происходила эволюция привычных нам аппаратов, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Кто сказал, что10 огрызок " самый популярный"?
Кто придумал, что Самсунг первый с МП3 (А не Сименс СЛ42/45)?
Мне, кажется, в статье идет подмена сотового телефона и радиоудлинителя. Лично пользовался радиотелефоном Алтай в 80-х, работал энергетиком. Вышка стояла за УВД на Ленина. Серийно выпускался в Барнауле. Затем было время Сенао и охоты на людей с ними. Собственно сотовая сеть пошла позже существенно, сотел в 1998 году, у меня был номер один из первой пятерки, Моторола раскладуха. Тариф был порядка 2000 долларов в год и перерегистрацией другого номера в каждом другом городе-регионе.