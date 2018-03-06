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СМИ: кортеж Порошенко сбил пожилого мужчину в Киеве

, ИА "Амител"
Пенсионер получил травмы средней тяжести

Фото: facebook.com

Кортеж главы украинского государства Петра Порошенко сбил пенсионера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание "Украинские вести".

Уточняется, что ДТП произошло в Киеве, на перекрестке улиц Шелковичная — Институтская. Очевидцы отмечают, что пострадавший перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Несмотря на то, что пожилой мужчина получил сильный удар, он смог самостоятельно подняться.

Патрульные полицейские оказали ему первую медпомощь и вызвали медиков. Врачи отметили, что пенсионер получил травмы средней тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу.

Отмечается, что совершившая ДТП машина осталась на месте происшествия, а остальные автомобили кортежа продолжили движение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.03.2018 18:44
- гость -

Несоблюдение любых законов всегда приводит к трагедии.

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