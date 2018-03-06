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Спутницей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который пострадал от "воздействия неизвестного вещества" в британском Солсбери, оказалась его дочь. Об этом пишет RT, ссылаясь на BBC.

Напомним, ранее сообщалось, что находившимся на лавочке рядом с ТЦ 66-летнему Скрипалю и 33-летней женщине стало плохо, их госпитализировали. Издание добавляет, что позднее в рамках расследования был закрыт ресторан.

В середине 1990-х годов Скрипаля завербовала британская разведка. В 2006 году он получил 13 лет тюремного заключения в РФ. В 2010 году президент РФ помиловал экс-полковника ГРУ и обменял его на задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны.

Также добавим, что ряд СМИ уже обвинил Москву в причастности к возможному отравлению Скрипаля. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что обвинения "долго ждать себя не заставили", добавив, что Кремль не располагает данными по поводу того, чем занимался экс-полковник ГРУ и с чем может быть связано произошедшее.