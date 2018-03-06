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32-летнему жителю села Дмитриевка в Горном Алтае грозит суд за заведомо ложный донос о краже. Об этом пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное. Когда у мужчины закончилась выпивка и деньги, он передал своему знакомому сотовый телефон и попросил обменять его на алкоголь. Мужчина выполнил просьбу товарища.

Однако позднее обвиняемый с целью вернуть гаджет обратился в полицию с заведомо ложным заявлением о краже устройства. В совершении преступления он обвинил знакомого, которому и дал телефон с просьбой об обмене его на спиртное.

Следователи квалифицировали действия мужчины как заведомо ложный донос. Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В данный момент дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения и передачи в суд.