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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что диссертацию Владимира Путина якобы написал ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи заявил, что "это не так", и добавил, что "здесь нечего комментировать".

Ранее ряд СМИ написал, что дочь ректора университета Ольга сообщила, что ее отец якобы является настоящим автором диссертации Путина. Песков добавил, что при внимательном прочтении заявления становится видно, что оно "не носит полностью утвердительного характера и изобилует различными сослагательными наклонениями".

Агентство напоминает, что действующий президент РФ стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в Горном институте Санкт-Петербурга в 1997 году.