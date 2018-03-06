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Песков опроверг информацию о том, что Путин не сам писал диссертацию

, ИА "Амител"
Ранее появились сообщения, что автором диссертационной работы якобы является ректор Горного университета

Фото: vladtime.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что диссертацию Владимира Путина якобы написал ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи заявил, что "это не так", и добавил, что "здесь нечего комментировать".

Ранее ряд СМИ написал, что дочь ректора университета Ольга сообщила, что ее отец якобы является настоящим автором диссертации Путина. Песков добавил, что при внимательном прочтении заявления становится видно, что оно "не носит полностью утвердительного характера и изобилует различными сослагательными наклонениями".

Агентство напоминает, что действующий президент РФ стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в Горном институте Санкт-Петербурга в 1997 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

6.03.2018 19:48
- гость -

А в чём необходимость для президента страны написание диссертации?Умнее он от этого не станет.

0  0
6.03.2018 19:49
- гость -

Тот факт, что этот ректор Литвиненко также является единственным ректором-долларовым миллиардером, также наводит на нехорошие мысли.

0  0
6.03.2018 19:49
- гость -

за эту клевету дочь Литвиненко получила премиальные от госдепа

0  0
6.03.2018 19:50
- гость -

Да это было просто приложение к красному пиджаку для крупняка,навроде толстой золотой цепи.И стоило наверное столько же.

0  0
6.03.2018 20:00
Директор СССР

Конечно, сам! Он же еще и экономист

0  0
6.03.2018 20:03
- гость -

Какая там диссертация.Он и не силовик. Он выпускник восьмимесячных курсов КГБ СССР. Он не кадровый офицер. Таких в службе называли "недоношенными" и к серьезной оперативке близко не подпускали. И никакой он не разведчик. Он куратор. Уши грел в среде пьяных офицеров ЗГВ, и среди девиц из прачечной, скучающих в Доме офицера... Поэтому нет у него опыта ни силовика, ни оперативника... ни вообще каких либо служебных показателей. В силу чего уволился не по выслуге, а был выведен в оперативный резерв в 1990 году. Это абсолютный показатель полной профнепригодности

0  0
6.03.2018 20:11
Евгений

Более глупого взброса за всю историю выборов в России, я не могу припомнить. Скоро наверно будет новости, что Путин якобы во второй классе, не сделал домашнее задание по математике.

0  0
6.03.2018 20:14
Артур Д.

Уже не знают, как можно испортить репутацию действующего президента и хоть в чем-то обвинить его, это смотрится очень смешно, уважаемая оппозиция найдите, хоть грамотных политтехнологов, чтобы не выглядить так комично.

0  0
6.03.2018 21:27
- гость -

Здесь вопрос скорее не в этом, а в том, что Путин был чиновником и никогда профессионально не занимался научными исследованиями: ни до защиты "своей" "диссертации", ни после. Он даже никогда не работал в научных учреждениях. А написать самому реальную диссертацию при таких обстоятельствах абсолютно невозможно. Но даже если какой-то любитель науки вдруг все-таки сумел бы найти время и таланты, а также получил бы доступ к необходимым материалам, и написал бы диссертацию, ее без "крыши" в научном учреждении он бы никогда не защитил, даже если вдруг эта диссертация была бы действительно полноценной, хорошей.

0  0
6.03.2018 21:33
- гость -

Что в правительстве, что в СФ, что в ГД или уровнями ниже уже давно никто не удивляется левым корочкам о дополнительном образовании. Так что данный вброс должного эффекта не обретет, даже если кто то и в правду писал диссер за ввп.

0  0
6.03.2018 21:34
- гость -

Путина в юридический взяли только за спортивные достижения, он никогда не был компетентным в вопросах юриспруденции и экономики. Судя по работе на протяжении 18 лет, вообще сложно найти сферу компетентности.

0  0
6.03.2018 21:38
- гость -

Вы ещё засомневайтесь в самостоятельном написании и защите диссертации Р.Кадыровым?

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