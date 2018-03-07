Не тюльпанами едиными: что подарить на 8 Марта

Женщины – прекрасные, вдохновляющие, загадочные и довольно переменчивы. Даже если вы отлично знаете свою спутницу жизни, выбор подарка все равно становится весьма запутанным процессом. Не каждая будет рада типичному букетику цветов, парфюму или платью. У кого-то спортивные увлечения, кто-то любит быть хозяюшкой, кто-то творческая личность и сама обустраивает жилье. В "Аксиоме" вы найдете подарки под любой характер.

Заботливая хозяюшка

Для кого-то кухонная утварь в подарок – ужасный намек на место женщины в этой жизни, а кому-то такой презент придется по душе на все сто: если любовь к кулинарии прямо относится к вашей избраннице или маме, то современные варианты посуды для варки и запекания сделают процесс приготовления еды удобнее и приятнее. И хозяюшка будет довольна, и вы, когда начнете дегустировать ее шедевры.

Миссис креатив

Этот типаж прекрасных дам постоянно стремится к изменениям, поэтому в квартире у вас перестановки чуть ли не каждую неделю, а ремонт не успевает завершаться, так как сразу появляются новые идеи. Не ограничивайте ее фантазию, напротив, поддержите, подарив необходимые инструменты и материалы для творчества. Например, декоративное покрытие, имитирующее невероятно красивые текстуры, с набором специальных кистей для нанесения (не забывайте о нашем мастер-классе, который пройдет в "Аксиоме" (Павловский тракт, 166), 8 марта с 12 до 15 часов), или, если она не тяготеет к таким глобальным методам преображения жилья, сделайте выбор в пользу товаров из отдела декора и текстиля – там вы точно найдете интересную вещицу.

ТЦ "Аксиома"

г. Барнаул, Павловский тракт, 166г

Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4к1

Телефон горячей линии: 8-800-775-9000

"ВКонтакте"

Instagram

"Одноклассники"

Facebook