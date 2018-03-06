Московский онколог угрожал пациентке ампутацией ноги, если та не заплатит за лечение 100 тысяч рублей, сообщает Mash.

Как отмечается, у одной из пациенток онколога была саркома кости. Врач объяснил, что для успешного лечения ей нужно перевестись в платную поликлинику, где "по чистой случайности" он работает по совместительству. Лечение, объяснил доктор, обойдется в 100 000 рублей, иначе ногу никак не спасти и он лично ее ампутирует.

Женщина согласилась, но после этого пошла в полицию. На следующий "прием" к доктору пришли уже оперативники и провели свою операцию — по задержанию.

На днях мужчину приговорили к двум годам колонии.