Совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей самолета привели к катастрофе Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Как отметил источник, бортовые самописцы полностью расшифрованы, содержащейся на них информации достаточно, чтобы выстроить исчерпывающую картину произошедшего.

"Предварительно катастрофа была спровоцирована стечением факторов критического характера. Каждый из них в отдельности вряд ли бы привел к особой ситуации. Речь идет о совокупности конструктивных особенностей самолета Ан-148 — расположение приемников полного давления (ППД), которое не защищает прибор от обледенения, а также возможно ошибочных действий пилотов в условиях нештатной работы авионики, когда показания приборов скорости разнились, чем провоцировали рассогласованность действий в кабине", — сказал источник.

При этом к работе наземных служб вопросов нет: "Наземные службы в аэропорту "Домодедово" отработали в соответствии с регламентом. Обледеневшие, по предварительным данным, ППД расположены на борту Ан-148 таким образом, что обработать их противообледенительной жидкостью нельзя".

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.

11 февраля самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек. Все погибли.