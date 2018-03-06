В списке самых богатых людей России по версии журнала Forbes сменился лидер — им стал председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин, пишут "Ведомости".

Его состояние издание оценило в $19,1 млрд (+$3 млрд). Лисин уже был самым состоятельным в 2011 году. Как и в 2017 году, он — 57-й миллиардер мира по размеру состояния.

Прошлогодний лидер российского списка Forbes Леонид Михельсон ("Новатэк") — на третьем месте с $18 млрд. Алексей Мордашов ("Северсталь") — остался вторым, увеличив состояние с $17,5 млрд до $18,7 млрд.

В пятерке также президент "Лукойла" Вагит Алекперов ($16,4 млрд, +$1,9 млрд) и владелец Volga Group и ООО "Волга груп" Геннадий Тимченко (сохранивший состояние в $16 млрд).

Занявший в прошлом году пятое место основатель USM Holdings Алишер Усманов, по подсчетам Forbes, потерял $2,7 млрд и в этом году замкнул топ-10 с состоянием в $12,5 млрд. Также в первой десятке расположились основной владелец УК "Интеррос" Владимир Потанин, основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман и основной владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.