При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. "Все они погибли", — заявили в Минобороны.

Уточняется, что самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. "По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", — подчеркнули в ведомстве. Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сиденьях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.