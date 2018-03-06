Движение "Царский крест" опубликовало на видеохостинге YouTube видеозапись с проповеди схиигумена Сергия, которого называют духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, пишет ZNAK.

В ходе проповеди отец Сергий проводит обряды по изгнанию бесов из прихожан. Длительность ролика почти 40 минут, и за это время от простой молитвы схиигумен переходит к обрядам, в ходе которых женщины и мужчины начинают кричать не своими голосами, признаваться в грехах и в том, что демон внушает им покончить с собой.

Сергий заявляет, что сегодня более 100 стран "живут по законам разврата": в них узаконены однополые браки, транссексуалы, педофилия. По его словам, если сегодня в России не будет православия, то не будет мира во всем мире. Поэтому он призывает всех жить по законам "целомудрия и чистоты" — в частности, отказ от беспорядочных половых связей, гражданских браков и блуда.

Гнев у Сергия вызывают требования дать добровольное согласие на обработку персональных данных: "Многие даже не задумываются, что нам под видом удобств и социальных благ предлагают дать согласие на жизнь в электронном рабстве. У каждого человека вместо имени есть свой номер, как у скотов. Если вы даете согласие на обработку персональных данных, то вся информация о вас передается во Всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему — ЗВЕРЬ".

Далее схиигумен предупреждает, что сейчас будет читать "заклинательные молитвы". Он подносит к прихожанам крест и читает молитвы — дети, женщины и мужчины падают на колени, кричат, ругают священника и признаются в том, что в них вселился бес.