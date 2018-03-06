Премьер Дмитрий Медведев заявил, что для выполнения поручения президента Владимира Путина о строительстве жилья в оборот нужно ввести новые земли, находящиеся в ведении федеральных органов власти, передает ТАСС.
"Обязательно нужно продолжить работать над ней, сконцентрировать усилия, в том числе и административные, для того, чтобы такие земли не пустовали", — сказал Медведев.
По его словам, не все ведомства готовы отдать данные земли, однако необходимо отдавать предпочтение строительству жилья, поскольку оно является одной из ключевых ценностей россиян.
Предложение о введении в оборот подведомственных земель высказал руководитель "ДОМ.РФ" (бывшее Агентство ипотечного кредитования) Александр Плутник в ходе встречи с Медведевым.
Как отметил Плутник, совместно с Минстроем уже подготовлен ряд предложений, которые позволят выполнить поставленную задачу: снизить ставку по ипотеке до 7% и увеличить объем жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год.
Также он рассказал, что в 2017 году удалось выделить под строительство жилья около 3,5 тыс. гектаров федеральной земли: "Мы просим дополнительной вашей поддержки, поскольку объем вовлечения необходимо увеличить, сам процесс вовлечения связан с большим количеством согласований.
Комментарии
Вот, сделайте пользу людям. Застройте Дальневосточный гектар для людей жильём!!! Или вам слабо? Словоблуды.
это опять пьяное ,теперь ему земли мало,и лампочки плохо светят,и будильник
не так тикает,иди похмелись уже, только больше никуда НЕ ЛЕЗЬ,
правитель!!!
да как так то, почему в правительстве наркотики употреблять разрешат?