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Медведев: для строительства жилья нужны новые земли

, ИА "Амител"
По его словам, не все ведомства готовы отдать свои земли под благие цели

Фото: kp.ru

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что для выполнения поручения президента Владимира Путина о строительстве жилья в оборот нужно ввести новые земли, находящиеся в ведении федеральных органов власти, передает ТАСС.

"Обязательно нужно продолжить работать над ней, сконцентрировать усилия, в том числе и административные, для того, чтобы такие земли не пустовали", — сказал Медведев.

По его словам, не все ведомства готовы отдать данные земли, однако необходимо отдавать предпочтение строительству жилья, поскольку оно является одной из ключевых ценностей россиян.

Предложение о введении в оборот подведомственных земель высказал руководитель "ДОМ.РФ" (бывшее Агентство ипотечного кредитования) Александр Плутник в ходе встречи с Медведевым.

Как отметил Плутник, совместно с Минстроем уже подготовлен ряд предложений, которые позволят выполнить поставленную задачу: снизить ставку по ипотеке до 7% и увеличить объем жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год.

Также он рассказал, что в 2017 году удалось выделить под строительство жилья около 3,5 тыс. гектаров федеральной земли: "Мы просим дополнительной вашей поддержки, поскольку объем вовлечения необходимо увеличить, сам процесс вовлечения связан с большим количеством согласований.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.03.2018 22:08
Гость

Вот, сделайте пользу людям. Застройте Дальневосточный гектар для людей жильём!!! Или вам слабо? Словоблуды.

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7.03.2018 07:55
иван петрович

это опять пьяное ,теперь ему земли мало,и лампочки плохо светят,и будильник
не так тикает,иди похмелись уже, только больше никуда НЕ ЛЕЗЬ,
правитель!!!

0  0
7.03.2018 08:43
- гость -

да как так то, почему в правительстве наркотики употреблять разрешат?

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