Премьер Дмитрий Медведев заявил, что для выполнения поручения президента Владимира Путина о строительстве жилья в оборот нужно ввести новые земли, находящиеся в ведении федеральных органов власти, передает ТАСС.

"Обязательно нужно продолжить работать над ней, сконцентрировать усилия, в том числе и административные, для того, чтобы такие земли не пустовали", — сказал Медведев.

По его словам, не все ведомства готовы отдать данные земли, однако необходимо отдавать предпочтение строительству жилья, поскольку оно является одной из ключевых ценностей россиян.

Предложение о введении в оборот подведомственных земель высказал руководитель "ДОМ.РФ" (бывшее Агентство ипотечного кредитования) Александр Плутник в ходе встречи с Медведевым.

Как отметил Плутник, совместно с Минстроем уже подготовлен ряд предложений, которые позволят выполнить поставленную задачу: снизить ставку по ипотеке до 7% и увеличить объем жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год.

Также он рассказал, что в 2017 году удалось выделить под строительство жилья около 3,5 тыс. гектаров федеральной земли: "Мы просим дополнительной вашей поддержки, поскольку объем вовлечения необходимо увеличить, сам процесс вовлечения связан с большим количеством согласований.