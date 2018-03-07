Уже завтра сильной половине человечества предстоит удивить прекрасный пол подарками к Международному женскому дню. Мы решили немного разнообразить полезные лайфхаки и пойти, что называется, от обратного – что ни при каких условиях не стоит дарить женщинам на 8 Марта. Оговоримся, что список примерный и неокончательный. Более того, может быть, даже найдутся и те, кого некоторые вещи из перечисленных ниже искренне обрадуют.

Итак, вот наш антитоп:



1) Различная кухонная утварь

2) Бытовая техника

3) Кружка





4) Сувенир-безделушка или т.н. игрушки-сюрпризы

5) Искусственные цветы

6) Весы, кремы для сжигания жира и борьбы с целлюлитом

7) Тонометр

8) Товары для ванной комнаты



9) Дешевая бижутерия

10) Товары для дачи

11) Вещи, которые предназначаются для самих мужчин

12) Самый худший вариант — отсутствие подарка