Уже завтра сильной половине человечества предстоит удивить прекрасный пол подарками к Международному женскому дню. Мы решили немного разнообразить полезные лайфхаки и пойти, что называется, от обратного – что ни при каких условиях не стоит дарить женщинам на 8 Марта. Оговоримся, что список примерный и неокончательный. Более того, может быть, даже найдутся и те, кого некоторые вещи из перечисленных ниже искренне обрадуют.
Итак, вот наш антитоп:
1) Различная кухонная утварь
2) Бытовая техника
3) Кружка
4) Сувенир-безделушка или т.н. игрушки-сюрпризы
5) Искусственные цветы
6) Весы, кремы для сжигания жира и борьбы с целлюлитом
7) Тонометр
8) Товары для ванной комнаты
9) Дешевая бижутерия
10) Товары для дачи
11) Вещи, которые предназначаются для самих мужчин
12) Самый худший вариант — отсутствие подарка
Комментарии
слава богу, в этом списке носков нет
Покупайте наших слонов!
Лучшие друзья девушек - это бриллианты! А если серьезно, 12 пункт самый точный
А у меня сегодня в планах было посетить три специализированных магазина. Посудный, бытовой техники и для рыбалки.
а сами девушки что бы хотели получить? Билеты в кино? театр? Ужин в ресторане? Спа или массаж....Подарочный сертификат(куда?) еще варианты...
Дареному коню...
а сами девушки что бы хотели получить? Билеты в кино? театр? Ужин в ресторане? Спа или массаж....Подарочный сертификат(куда?) еще варианты...
я б от пылесоса нового не отказалась. и духовки. и даже от посуды, но тут не угадаешь, мне надо исключительно из прозрачного стекла например.
а в итоге поздравят коллеги, естественно чисто символически, и все....
а сами девушки что бы хотели получить?
средний запрос как средняя зарплата.