Среда, 7 Март, 17:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 69,73
564052
-2°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Женский антитоп: подборка самых дурацких подарков на 8 Марта

, ИА "Амител"
Amic.ru собрал универсальный перечень предметов, которые нежелательно вручать своей половинке в Международный женский день

Фото: burdastyle.ru

Уже завтра сильной половине человечества предстоит удивить прекрасный пол подарками к Международному женскому дню. Мы решили немного разнообразить полезные лайфхаки и пойти, что называется, от обратного – что ни при каких условиях не стоит дарить женщинам на 8 Марта. Оговоримся, что список примерный и неокончательный. Более того, может быть, даже найдутся и те, кого некоторые вещи из перечисленных ниже искренне обрадуют.

Итак, вот наш антитоп:

1) Различная кухонная утварь

 

2) Бытовая техника

 

3) Кружка



4) Сувенир-безделушка или т.н. игрушки-сюрпризы

5) Искусственные цветы

6) Весы, кремы для сжигания жира и борьбы с целлюлитом

7) Тонометр

8) Товары для ванной комнаты


9) Дешевая бижутерия

 

10) Товары для дачи

 

11) Вещи, которые предназначаются для самих мужчин

 

12) Самый худший вариант — отсутствие подарка

Читайте также в сюжете: 8 марта-2018
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.03.2018 07:58
Алексей

слава богу, в этом списке носков нет

0  0
7.03.2018 08:00
- гость -

Покупайте наших слонов!

0  0
7.03.2018 08:20
Евгения

Лучшие друзья девушек - это бриллианты! А если серьезно, 12 пункт самый точный

0  0
7.03.2018 08:30
Г.Э.

А у меня сегодня в планах было посетить три специализированных магазина. Посудный, бытовой техники и для рыбалки.

0  0
7.03.2018 08:37
Алекс

а сами девушки что бы хотели получить? Билеты в кино? театр? Ужин в ресторане? Спа или массаж....Подарочный сертификат(куда?) еще варианты...

0  0
7.03.2018 08:59
- гость -

Дареному коню...

0  0
7.03.2018 09:01
Панночка

а сами девушки что бы хотели получить? Билеты в кино? театр? Ужин в ресторане? Спа или массаж....Подарочный сертификат(куда?) еще варианты...

я б от пылесоса нового не отказалась. и духовки. и даже от посуды, но тут не угадаешь, мне надо исключительно из прозрачного стекла например.
а в итоге поздравят коллеги, естественно чисто символически, и все....

0  0
7.03.2018 09:05
- гость -

а сами девушки что бы хотели получить?

средний запрос как средняя зарплата.

0  0
7.03.2018 09:42
Геноцид Эклеров

7.03.2018 08:20
Евгения

обруч на лицо вам, Женя, подарить надо с вашими желаниями)

всю голову себе расчесал... до сих пор не решил чё дарить...
вот у пацанов всё просто: спросил чё дружбану надо, и либо в одну каску подарил, либо толпой скинулись, и всё, никаких головняков, все довольны)

0  0
7.03.2018 09:42
Алекс

7.03.2018 09:01
Панночка
те пылесос все-таки лучше ресторана...

0  0
7.03.2018 09:42
Евгения

Алекс 08.37. Духи (любимый аромат!!!); ювелирные украшения; конечно же, нижнее бельё (сами не покупайте! Только сертификат или совместная с нами покупка (последнее предпочтительнее)); ну и цветы... Без них, увы, никак

0  0
7.03.2018 10:20
девушка


7.03.2018 08:37
Алекс

Духи, цветы, романтический ужин, хорошее настроение))

0  0
7.03.2018 10:26
Геноцид Эклеров

7.03.2018 10:20
девушка

ок, с вашими пожеланиями понятно)
а почему девушки (в массе своей) дарят мужикам что-то типа носков и пены для бритья?
где все эти Плейстейшены? где сертификат в алкомаркет?)

0  0
7.03.2018 10:28
Евгения

Геноциду 09.42: Компот в столовке, проезд в большой машине 55 маршрута, цветы полевые, ну, или крем для ног могут, конечно, впечатлить, но это только при наличии большой и чистой... Одним словом, Вам не понять

0  0
7.03.2018 10:31
- гость -


7.03.2018 10:26
Геноцид Эклер

А выбор девушки это самое главное,
поэтому и подарки у вас такие..

0  0
7.03.2018 10:42
Геноцид Эклеров

7.03.2018 10:28
Евгения

да уж, я романтегг) дарю именно такие подарки)

7.03.2018 10:31
- гость -

это вы типа намекаете, что я девушку плохую выбрал, которая типа мне дарит носки или пену для бритья?
бггска)
хорошо, тогда пускай мужики в этом топике отпишутся кому что подарили на 23-е?)

0  0
7.03.2018 10:50
девушка


7.03.2018 10:42
Геноцид Эклеров

это вы типа намекаете, что я девушку плохую выбрал, которая типа мне дарит носки или пену для бритья?

Всё верно поняли)
И не обязательно она плохая, или с фантазией у неё туговато или не хочется для вас стараться))

0  0
7.03.2018 11:00
Геноцид Эклеров

7.03.2018 10:50
девушка
я, вообще-то, не за себя тут тельняшку рвал)
я же написал: "...а почему девушки (в массе своей) дарят..."
понимать же надо)
а моя - самая лучшая) хороший подарок мне сделала)

0  0
7.03.2018 11:02
- гость -

хороший подарок мне сделала)
------------
К маме съехала?

0  0
7.03.2018 11:04
девушка


7.03.2018 11:00
Геноцид Эклеров

Не надо думать за всех!

(((а моя - самая лучшая) хороший подарок мне сделала)))

А хорошая или плохая - это не подарком измеряется.

0  0
7.03.2018 11:21
Домохозяйка

Хочу на 8 марта - раз в год!!! - лежать на диване с книжкой и ничего не делать по хозяйству: ни готовить, ни кормить детей, ни убирать всё за ними, ни развлекать мелкое чадо, ни...
Жаль, весь праздник сведется к букету и подарку.

0  0
7.03.2018 11:21
Геноцид Эклеров

7.03.2018 11:02
- гость -

фу, как грубо)

7.03.2018 11:04
девушка

вы не поняли:
1. моя самая лучшая!
2. хороший подарок мне сделала!

так понятней?)

0  0
7.03.2018 11:27
девушка


7.03.2018 11:21
Геноцид Эклеров

Не беспокойтесь за других, главное чтобы вам было понятно))

0  0
7.03.2018 11:36
Геноцид Эклеров

7.03.2018 11:27
девушка

а у меня гендерная солидарность сработала)
за остальных мужичков сердце кровью обливается)
это-ж мне так повезло, а у остальных небось ведьмы злые)

0  0
7.03.2018 11:44
девушка

Остальные сами разберутся, без вас.
Девушки, которые с ними - это их выбор!

0  0
7.03.2018 11:46
- гость -

7.03.2018 08:59
- гость -
Дареному коню...

именно коню, живому или железному, а не игрушечной пони

0  0
7.03.2018 11:54
девушка


7.03.2018 11:46
- гость -

Ладно вам мальчики так переживать из-за подарков!
Главное чтобы голова у девушки не заболела вечером

0  0
7.03.2018 12:04
Панночка

те пылесос все-таки лучше ресторана...

да любое внимание хорошо.
все равно его не будет

0  0
7.03.2018 12:08
девушка

Блин, ну если так охота пылесос, мож самой прикупить??
А то как то совсем грустно....

0  0
7.03.2018 12:10
- гость -

Духи, цветы, романтический ужин, хорошее настроение))
0 0

А ты своему партнеру на 23.02?
Писечку?

0  0
7.03.2018 12:20
девушка

Ну перед тобой точно отчитываться за 23/02 не собираюсь!

Свои эротические фантазии прибереги для своей девушки, если
она есть в наличии))

0  0
7.03.2018 12:21
Панночка

Блин, ну если так охота пылесос, мож самой прикупить??


так сама себя я хоть че могу купить, и пылесос и ужин в ресторане
но это не подарок будет

0  0
7.03.2018 12:25
- гость -

Главное чтобы голова у девушки не заболела вечером

А то как дура без подарка останется!

0  0
7.03.2018 12:27
девушка


7.03.2018 12:21
Панночка

Желаю чтобы ваши желания и мечты исполнялись!

0  0
7.03.2018 12:35
- гость -

Я своей красные носки подарил, рада безумно, она мне до этого чёрные был явный намёк что она хочет.

0  0
7.03.2018 12:44
девушка


7.03.2018 12:25
- гость -

Жалкий человечек))

0  0
7.03.2018 12:48
- гость -


7.03.2018 12:35
- гость -

разбалуешь. завтра один подари, а второй на день рождения.

0  0
7.03.2018 12:49
- гость -

Жалкий человечек))

сидишь без подарка?

0  0
7.03.2018 12:49
девушка


7.03.2018 12:35
- гость -

Вот это я понимаю гармония!!

0  0
7.03.2018 12:52
девушка


7.03.2018 12:49
- гость -

Ясновидящий??
Или подарок пристроить некуда?

0  0
7.03.2018 12:57
- гость -

Или подарок пристроить некуда?

в себя что нибудь пристраивай. а я с неодушевленными предметами дел не веду.

0  0
7.03.2018 13:45
девушка


7.03.2018 12:57
- гость -

Без тебя разберусь.
Подарок лучше береги!!

0  0
7.03.2018 13:57
- гость -

да ты не нервничай . перевернется и на твоей улице грузовик с вибраторами.))

0  0
7.03.2018 14:07
девушка

Спасибо, что предупредил, я напишу адрес чтоб ты знал это место.
В хозяйстве тебе пригодится!

0  0
7.03.2018 14:18
4ugun

Вот они двойные стандарты. Как подарить мужику гель для душа - так норм. А как получить в ответ крем от целлюлита - обидно.

Самое же для меня интересное, как в топ попал тонометр? Кто? Где? и из каких побуждений дарил даме на 8 марта тонометр?

0  0
7.03.2018 14:24
- гость -

7.03.2018 14:18
4ugun

Женщины всех возрастов празднуют этот праздник.
Допускаете, что пожилая женщина не может сама его приобрести? или сломался
Получила в подарок и радуется)))

0  0
7.03.2018 15:44
Жоржик

Мне жена на 23-е подарила массо-габаритный макет МП-40, Шмайсер в простонародье. Знает что коллекционирую и давно хотел. И никогда ни носки, ни кремы не дарила, это моветон. На НГ танчик в WOT, пт-шку, Стерву, кто в теме поймет. Думаю над ответным подарком.

0  0
7.03.2018 16:57
девушка


7.03.2018 15:44
Жоржик

Вы ответили всем желчегонным особям мужского пола)
Какой подарок подарит вам девушка зависит от того какая девушка рядом с вами.
С вами достойная вас девушка!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:34
Исследование: женщины увеличивают доходы быстрее мужчин 1
17:17
Глава Барнаула распорядился убрать гололед с дорог и тротуаров города 4
17:02
Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край 0
16:46
Юные избиратели на Алтае будут бесплатно заниматься спортом 18 марта 1
16:36
Две пассажирские маршрутки столкнулись в Барнауле 0
16:21
Путин: США нагло обманули Россию при госперевороте на Украине 5
16:04
Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет 7 марта 3
15:46
Обсуждение проектов "Комфортной городской среды" стартовало в Барнауле 0
15:36
Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России 2
15:17
Шесть стационарных и девять передвижных ФАПов появятся на Алтае в 2018 году 1
15:05
Мэрия Барнаула накажет строителей за сломанные бордюры на новой дороге 7
14:54
Экс-звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа 0
14:29
Молодым избирателям из Барнаула дадут бесплатно поплавать в "Оби" 18 марта 8
14:21
Unicorn Capital Partners купит крупнейшего производителя макарон на Алтае 5
14:17
Дорожники ведут круглосуточное патрулирование на алтайских трассах 0
14:14
Знаменитый мост, по которому гулял патриарх Кирилл, демонтировали на Алтае 4
14:02
Должен всем: Сбербанк обанкротил барнаульского строителя Сергея Мудрика 6
13:53
50 женщин по имени Марта получат пенсию в Алтайском крае 0
13:38
А вы что будете дарить своим женщинам на 8 Марта: опрос Amic.ru 4
13:33
Житель Камня-на-Оби получил 15 лет колонии за убийство двух собутыльников 1
13:26
И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег 0
13:19
Губернатор Карлин назвал лучших женщин Алтайского края 3
13:14
Более половины косметологов в РФ работают с нарушениями 1
13:01
Молодые избиратели, голосующие впервые, получат сувениры от крайизбиркома 7
12:48
Артисты из Алтайского края примут участие в церемонии открытия Паралимпиады 0
12:36
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии 2
12:23
Снег убирают, грунт завозят: как в Барнауле готовятся к паводку-2018 1
12:16
Неизвестные попытались поджечь дом жителя Алтайского края 0
12:01
Дамбу в алтайском селе, едва не смытом паводком, построят за 192 млн рублей 3
11:54
Культурный подарок: как провести 8 марта и куда сводить женщин на праздник 0
11:35
Семь новых детсадов построят в Алтайском крае в ближайшие два года 9
11:24
Синоптики предсказали рост опасных природных явлений в России 0
11:11
Новые бордюры на улице в Барнауле ломают ради строительной техники 9
11:05
Алтайское УФСИН рассказало, как готовится к выборам президента 18 марта 0
11:00
Первенство Алтайского края по бильярдному спорту прошло в Барнауле 4 марта 0
10:48
Журналистка "Би-Би-Си" обвинила депутата Слуцкого в домогательствах 30
10:32
Дугин пожелал женщинам Барнаула на 8 Марта здоровья и душевной гармонии 4
10:20
В связи с плохой погодой резко увеличилось количество ДТП в Алтайском крае 0
10:15
"Кто на кухне хозяин": випы города показали, как нужно поздравлять женщин 9
10:15
Как выбрать "правильное" масло для двигателя автомобиля 0
10:06
СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым 24
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за февраль 2018 года 0
09:46
В Барнауле назвали имя нового главного полицейского города 14
09:31
Погода в виде дождя и сильного ветра установилась в Алтайском крае 0
09:30
Не тюльпанами едиными: что подарить на 8 Марта 0
09:27
Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes 3
09:11
27 офицеров погибли при крушении Ан-26 в Сирии 14
09:00
Занимательная наука. Музей "Как-так?" приглашает в выходные на научные шоу 0
08:56
СМИ: неизвестные взорвали две гранаты возле метро в Киеве 0
08:43
Утро 7 марта началось в Барнауле с восьмибалльных пробок и серьезной аварии 9
08:22
Росавиация не подтвердила подлинность переговоров пилотов Ан-148 4
08:15
АлтГУ решил доказать краевому суду "аморальность" экс-замдекана юрфака 15
08:00
Расцветаем: ТРЦ "Пионер" готовит сюрпризы в честь 8 Марта 0
07:45
Жаловались даже Путину: почему экологи требовали отставки рыбного чиновника 16
07:31
Как порадовать женщин на 8 Марта: рецепт простых макарун в инфографике 0
07:22
Адвокат "стрелка из ТТ" обжалует заключение под стражу своего клиента 14
07:13
Женский антитоп: подборка самых дурацких подарков на 8 Марта 48
07:05
Наталья Парулина: "Ежедневно в Барнауле рождается наш потенциальный гость" 0
06:59
Эволюция мобильных телефонов от "кирпича" до iPhone 2
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома? 6
06:28
Международный женский день – 2018: как отдыхаем на 8 марта 10
06:22
Ежедневник: чем запомнилось 7 марта 1
06:11
Канун 8 марта в Алтайском крае пройдет в условиях шторма 0
06:02
Карлин вместе со спортсменами указал мэрии Барнаула на "лыжную" проблему 9
05:35
Путин: повышения МРОТ недостаточно для избавления России от нищих граждан 14
04:26
Сокращение числа вузов и их филиалов Путин объяснил заботой об образовании 2
03:10
Стоимость отдыха в Турции и в Крыму сравняется уже в этом году 6
02:47
Пенсионер, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, взял вину на себя 0
01:36
Глава Минфина США пообещал скорые новые санкции против России 0
00:42
Новосибирские ученые создали уникальный накопитель энергии для ЧС 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.