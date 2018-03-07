Уже завтра сильной половине человечества предстоит удивить прекрасный пол подарками к Международному женскому дню. Мы решили немного разнообразить полезные лайфхаки и пойти, что называется, от обратного – что ни при каких условиях не стоит дарить женщинам на 8 Марта. Оговоримся, что список примерный и неокончательный. Более того, может быть, даже найдутся и те, кого некоторые вещи из перечисленных ниже искренне обрадуют.
Итак, вот наш антитоп:
1) Различная кухонная утварь
2) Бытовая техника
3) Кружка
4) Сувенир-безделушка или т.н. игрушки-сюрпризы
5) Искусственные цветы
6) Весы, кремы для сжигания жира и борьбы с целлюлитом
7) Тонометр
8) Товары для ванной комнаты
9) Дешевая бижутерия
10) Товары для дачи
11) Вещи, которые предназначаются для самих мужчин
12) Самый худший вариант — отсутствие подарка
Комментарии
слава богу, в этом списке носков нет
Покупайте наших слонов!
Лучшие друзья девушек - это бриллианты! А если серьезно, 12 пункт самый точный
А у меня сегодня в планах было посетить три специализированных магазина. Посудный, бытовой техники и для рыбалки.
а сами девушки что бы хотели получить? Билеты в кино? театр? Ужин в ресторане? Спа или массаж....Подарочный сертификат(куда?) еще варианты...
Дареному коню...
а сами девушки что бы хотели получить? Билеты в кино? театр? Ужин в ресторане? Спа или массаж....Подарочный сертификат(куда?) еще варианты...
я б от пылесоса нового не отказалась. и духовки. и даже от посуды, но тут не угадаешь, мне надо исключительно из прозрачного стекла например.
а в итоге поздравят коллеги, естественно чисто символически, и все....
а сами девушки что бы хотели получить?
средний запрос как средняя зарплата.
7.03.2018 08:20
Евгения
обруч на лицо вам, Женя, подарить надо с вашими желаниями)
всю голову себе расчесал... до сих пор не решил чё дарить...
вот у пацанов всё просто: спросил чё дружбану надо, и либо в одну каску подарил, либо толпой скинулись, и всё, никаких головняков, все довольны)
7.03.2018 09:01
Панночка
те пылесос все-таки лучше ресторана...
Алекс 08.37. Духи (любимый аромат!!!); ювелирные украшения; конечно же, нижнее бельё (сами не покупайте! Только сертификат или совместная с нами покупка (последнее предпочтительнее)); ну и цветы... Без них, увы, никак
7.03.2018 08:37
Алекс
Духи, цветы, романтический ужин, хорошее настроение))
7.03.2018 10:20
девушка
ок, с вашими пожеланиями понятно)
а почему девушки (в массе своей) дарят мужикам что-то типа носков и пены для бритья?
где все эти Плейстейшены? где сертификат в алкомаркет?)
Геноциду 09.42: Компот в столовке, проезд в большой машине 55 маршрута, цветы полевые, ну, или крем для ног могут, конечно, впечатлить, но это только при наличии большой и чистой... Одним словом, Вам не понять
7.03.2018 10:26
Геноцид Эклер
А выбор девушки это самое главное,
поэтому и подарки у вас такие..
7.03.2018 10:28
Евгения
да уж, я романтегг) дарю именно такие подарки)
7.03.2018 10:31
- гость -
это вы типа намекаете, что я девушку плохую выбрал, которая типа мне дарит носки или пену для бритья?
бггска)
хорошо, тогда пускай мужики в этом топике отпишутся кому что подарили на 23-е?)
7.03.2018 10:42
Геноцид Эклеров
это вы типа намекаете, что я девушку плохую выбрал, которая типа мне дарит носки или пену для бритья?
Всё верно поняли)
И не обязательно она плохая, или с фантазией у неё туговато или не хочется для вас стараться))
7.03.2018 10:50
девушка
я, вообще-то, не за себя тут тельняшку рвал)
я же написал: "...а почему девушки (в массе своей) дарят..."
понимать же надо)
а моя - самая лучшая) хороший подарок мне сделала)
хороший подарок мне сделала)
------------
К маме съехала?
7.03.2018 11:00
Геноцид Эклеров
Не надо думать за всех!
(((а моя - самая лучшая) хороший подарок мне сделала)))
А хорошая или плохая - это не подарком измеряется.
Хочу на 8 марта - раз в год!!! - лежать на диване с книжкой и ничего не делать по хозяйству: ни готовить, ни кормить детей, ни убирать всё за ними, ни развлекать мелкое чадо, ни...
Жаль, весь праздник сведется к букету и подарку.
7.03.2018 11:02
- гость -
фу, как грубо)
7.03.2018 11:04
девушка
вы не поняли:
1. моя самая лучшая!
2. хороший подарок мне сделала!
так понятней?)
7.03.2018 11:21
Геноцид Эклеров
Не беспокойтесь за других, главное чтобы вам было понятно))
7.03.2018 11:27
девушка
а у меня гендерная солидарность сработала)
за остальных мужичков сердце кровью обливается)
это-ж мне так повезло, а у остальных небось ведьмы злые)
Остальные сами разберутся, без вас.
Девушки, которые с ними - это их выбор!
7.03.2018 08:59
- гость -
Дареному коню...
именно коню, живому или железному, а не игрушечной пони
7.03.2018 11:46
- гость -
Ладно вам мальчики так переживать из-за подарков!
Главное чтобы голова у девушки не заболела вечером
те пылесос все-таки лучше ресторана...
да любое внимание хорошо.
все равно его не будет
Блин, ну если так охота пылесос, мож самой прикупить??
А то как то совсем грустно....
Духи, цветы, романтический ужин, хорошее настроение))
0 0
А ты своему партнеру на 23.02?
Писечку?
Ну перед тобой точно отчитываться за 23/02 не собираюсь!
Свои эротические фантазии прибереги для своей девушки, если
она есть в наличии))
Блин, ну если так охота пылесос, мож самой прикупить??
так сама себя я хоть че могу купить, и пылесос и ужин в ресторане
но это не подарок будет
Главное чтобы голова у девушки не заболела вечером
А то как дура без подарка останется!
7.03.2018 12:21
Панночка
Желаю чтобы ваши желания и мечты исполнялись!
Я своей красные носки подарил, рада безумно, она мне до этого чёрные был явный намёк что она хочет.
7.03.2018 12:25
- гость -
Жалкий человечек))
7.03.2018 12:35
- гость -
разбалуешь. завтра один подари, а второй на день рождения.
Жалкий человечек))
сидишь без подарка?
7.03.2018 12:35
- гость -
Вот это я понимаю гармония!!
7.03.2018 12:49
- гость -
Ясновидящий??
Или подарок пристроить некуда?
Или подарок пристроить некуда?
в себя что нибудь пристраивай. а я с неодушевленными предметами дел не веду.
7.03.2018 12:57
- гость -
Без тебя разберусь.
Подарок лучше береги!!
да ты не нервничай . перевернется и на твоей улице грузовик с вибраторами.))
Спасибо, что предупредил, я напишу адрес чтоб ты знал это место.
В хозяйстве тебе пригодится!
Вот они двойные стандарты. Как подарить мужику гель для душа - так норм. А как получить в ответ крем от целлюлита - обидно.
Самое же для меня интересное, как в топ попал тонометр? Кто? Где? и из каких побуждений дарил даме на 8 марта тонометр?
7.03.2018 14:18
4ugun
Женщины всех возрастов празднуют этот праздник.
Допускаете, что пожилая женщина не может сама его приобрести? или сломался
Получила в подарок и радуется)))
Мне жена на 23-е подарила массо-габаритный макет МП-40, Шмайсер в простонародье. Знает что коллекционирую и давно хотел. И никогда ни носки, ни кремы не дарила, это моветон. На НГ танчик в WOT, пт-шку, Стерву, кто в теме поймет. Думаю над ответным подарком.
7.03.2018 15:44
Жоржик
Вы ответили всем желчегонным особям мужского пола)
Какой подарок подарит вам девушка зависит от того какая девушка рядом с вами.
С вами достойная вас девушка!!