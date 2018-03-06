Транспортник Ан-26, разбившийся в Сирии, был приписан к 6-й армии ВКС России, базировался в Хмеймиме, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что за штурвалом самолета находился майор Смирнов, а на борту было в том числе несколько гражданских лиц. Вылетел самолет с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.

Транспортник Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. Погибли 32 человека. Причиной предварительно называется техническая неисправность.