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Появились данные о летевших в разбившемся в Сирии Ан-26

, ИА "Амител"
Самолет базировался на сирийском аэродроме как откомандированный в Сирию

Фото: eurasia.expert

Транспортник Ан-26, разбившийся в Сирии, был приписан к 6-й армии ВКС России, базировался в Хмеймиме, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что за штурвалом самолета находился майор Смирнов, а на борту было в том числе несколько гражданских лиц. Вылетел самолет с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.

Транспортник Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. Погибли 32 человека. Причиной предварительно называется техническая неисправность.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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