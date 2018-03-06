"Кинопоиск" опубликовал трейлер российского фантастического фильма "Черновик", премьера которого запланирована на 15 марта.

Картина, снятая по одноименному роману Сергея Лукьяненко, рассказывает о московском дизайнере Кирилле, который путешествует по параллельным мирам. В ролике показана Москва в нескольких разных реальностях.

"Миры исчезают. Наш мир тоже под угрозой", — говорит один из героев. Трейлер показывает уничтожение одного из миров в Москве.