Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на ближайшие несколько суток. Согласно прогнозу синоптиков, 7 и 8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается мокрый снег с дождём. Местами метель и гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица.

Температура воздуха днем 7 марта составит от -1 до +4 градусов, в южных и восточных районах столбики термометров покажут +4... +9 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. Ночью погода существенно не изменится. В большинстве районов синоптики обещают снег и метель, на дорогах сильная гололедица.

В Барнауле 7 марта также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём, метель, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха составит +3... +5 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду. Ночью снег, метель, на дорогах сильная гололедица.

МЧС рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, а в населенных пунктах соблюдать скоростной режим.