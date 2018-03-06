Родственникам погибших при крушении Ан-26 в Сирии окажут государственную поддержку, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, пишет "Парламентская газета".

"Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего", — заявил Бондарев.

По словам сенатора, прежде чем давать заключение о причинах катастрофы, необходимо провести экспертизу, всесторонне расследовать случившееся: "Конечно, нужно изучить все возможные версии произошедшего. По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. И перед взлётом он обязательно проходит проверку".

Случившееся возле российской авиабазы Хмеймим он назвал огромной трагедией: "Говорить об этом всегда тяжело. Но я уверен, что будут приняты все возможные меры для предотвращения повторения данного инцидента. И уверен, что тем, кто потерял родных в сегодняшней авиакатастрофе, будет оказана должная государственная поддержка".

Бондарев также выразил глубокие соболезнования семьям погибших: "Ваше горе разделяет сейчас вся Россия".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился самолет Ан-26. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 32 человека.