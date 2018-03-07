Эксперты из Новосибирского техуниверситета разработали первый в России накопитель энергии, который аккумулирует электричество и поставляет его городам и предприятиям в чрезвычайных ситуациях, сообщает "Русская планета".

Ученые создали сразу несколько типов накопителей: один может подавать населенному пункту электричество в течение часа, другой рассчитан на обеспечение энергией крупных городов.

Стоимость проекта оценивается в десять миллионов рублей, однако со временем исследователи намерены упростить технологию, сделав ее более дешевой.

Первые результаты работы новосибирских ученых будут представлены уже в конце 2018 года.