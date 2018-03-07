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Адвокат "стрелка из ТТ" обжалует заключение под стражу своего клиента

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Апелляцию рассмотрит Алтайский краевой суд 30 марта, Александр Никифоров с конца февраля содержится в барнаульском СИЗО

Фото: facebook.com

Адвокат барнаульца Александра Никифорова, который до недавнего времени обвинялся в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, намерен обжаловать заключение под стражу своего клиента.

30 марта Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката Эдуарда Бауэра. Юрист не согласен с тем, что его подопечный Александр Никифоров, которого с легкой руки СМИ окрестили как "стрелка из ТТ", был взят под стражу 26 февраля прямо в здании Центрального районного суда Барнаула.

Напомним, по версии подсудимого, с которым учитель английского языка Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете, во время прогулки по лесу молодые люди стреляли по деревьям (следствие уже опровергло этот факт — прим. Amic.ru). В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, якобы поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. Пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.

В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

С ходатайством изменить обвиняемому меру пресечения с подписки о невыезде выступила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Юлия Дорохова. Чуть ранее выяснилось, что с карты застреленного педагога поздно вечером в день ее гибели были 2 траншами выведены наличные: вначале 27 000, а затем, с интервалом в пару минут, еще 40 000 рублей. Естественно, сделать это через считанные часы после происшествия в лесу мог только обвиняемый.

Само собой, Юлия Дорохова предположила, что в свете новых обстоятельств речь идет уже не о ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а о ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Гособвинитель потребовала в порядке статьи 237 УПК РФ вернуть дело прокурору, а также изменить меру пресечения в отношении обвиняемого на заключение под стражу. Судья Валентин Полуянов полностью поддержал прокурора, отправив Никифорова в СИЗО до 25 апреля.

Отметим, шансов на то, что вышестоящая инстанция переведет Никифорова, к примеру, под домашний арест, практически нет. Более того, если правоохранители не успеют завершить расследование дела к концу апреля, срок пребывания под стражей "стрелка из ТТ" по ходатайству следователя может быть вновь продлен на те же самые два месяца.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

7.03.2018 08:18
- гость -

Барнаул - город-кроха. Не боится адвокат, что люди плевать будут в его сторону? Так рьяно защищать циничного убийцу-подонка - это же как надо деньги любить! Человек без совести - это я про "адвоката". Как вам спится по ночам, а, господин Бауэр?

0  0
7.03.2018 08:35
- гость -

А хозяин то ТТ нашёлся?

0  0
7.03.2018 09:22
- гость -

Сейчас окажется что он смертельно болен и его необходимо отпустить

0  0
7.03.2018 09:43
Геноцид Эклеров

7.03.2018 08:18
- гость -

у адвоката работа такая.
даже у маньяков есть адвокаты.

0  0
7.03.2018 09:48
- гость -

у адвоката работа такая.

оправдывать мразь за деньги и прикрываться работой. очень удобно. хуже проституток

0  0
7.03.2018 10:04
- гость -

7.03.2018 09:48
- гость -
Какой же ты туповатый, Про мразь и проституток расскажи лучше этим людям:

http://rifey.ru/news/perm/show_id_48696/12-12-2016-nevinno-osuzhdennyy-za-ubiystvo-zhitel-prikamya-trebuet-5-mln

https://www.krsk.kp.ru/daily/25914/2867957/

Но ты сильно не переживай, волосы на заду не рви, по сути ты обыватель обыкновенный.
именно такие, а не Сталин расстреливали невиновных без суда и следствия, они же мрази и проститутки.

0  0
7.03.2018 10:27
Геноцид Эклеров

7.03.2018 09:48
- гость -
ну, что вам сказать...
вы глупый (мягко говоря) человек...

0  0
7.03.2018 12:15
- гость -

Не ругайтесь девочки !!! Это системная процедура и адвокат отрабатывает свой хлеб. Как бы он негативно не относился к подзащитному , работу надо работать.

0  0
7.03.2018 12:59
гость

Все друзья адвоката отписались ?
Правильно говорят - такие адвокаты хуже проституток .

0  0
7.03.2018 14:42
Гость

7.03.2018 12:59
гость
Главное чтобы когда припечет Вам не такой попался, а просто забил бы на Вас, спал в заседании

0  0
7.03.2018 14:44
- гость -

Адвокат обязан:

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами;

И где тут, что он должен делать это любыми методами и именно, чтобы освободили. Его обязанность, если подзащитный виновен, помочь получить более лёгкое наказание, но не грызть стену, чтобы выпустить убийцу-упыря.

0  0
7.03.2018 15:08
- гость -

14:44 Адвокат - не участник, он не может ВСЕ знать, работает по Делу.
А по теме, да, расстрелять на допросе под рюмочку и Вася-кот

0  0
7.03.2018 16:03
гость

Дубль три
Хотелось бы посмотреть , как будут рвать ... дружки этого адвоката и его "соратники " в случае попадание его в такую ситуацию в качестве жертвы .

0  0
7.03.2018 17:34
- гость -

Эдик на Сулиме походу живет в районе ул.50 лет СССР.

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