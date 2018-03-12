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Как компания из алтайского райцентра "выдавливает" конкурентов

, ИА "Амител"
А чиновники Росрыболовства "кошмарят" малый бизнес на Алтае

Фото: pravdaurfo.ru

В компании "Арсал", уже более 15 лет занимающейся добычей цист рачка Артемии на озере Большое Яровое, за два месяца прошло три проверки. 

Первые две проверки состоялись в конце декабря. Их провело Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (г. Новосибирск) и УЭБиПК ГУ МВД РФ по Алтайскому краю . По мнению гендиректора ООО "Арсал" Максима Соклакова, и первая, и вторая проверки носили "заказной" характер. Причиной повышенного внимания проверяющих органов стала активность конкурента "Арсала" — компании "Кучуксульфат". Когда из природоохранной прокуратуры пришли с третьей, у руководства "Арсала" сомнений не осталось — кто-то очень не хочет, чтобы рядом свою деятельность вели конкуренты. Но самое любопытное, что чиновники от рыболовства так рьяно проверяют то, что уже тщательно проверили и не раз. И еще одна любопытная деталь. Проверку сотрудники Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (г. Новосибирск) проводили не дождавшись результатов проверки правоохранителей. А в природоохранную прокуратуру директора ООО "Арсал" вызвали в день, когда появился акт с результатами проверки сотрудниками Росрыболовства. Причем, нарушений ни одна проверка не выявила. 

И еще один важный момент. Поводом для проверок стало обращение членов Совета директоров Кучуксульфата и директора предприятия — второго пользователя РПУ на оз. Кучукское. То есть, конкурента ООО "Арсал".

К слову сказать, сейчас сам Кучуксульфат, как предприятие, добычей цист не занимается из него выделено по итогам реорганизации АО Биокапитал, которое занимается добычей цист на озере Кулундинское. Вот такой любопытный расклад.

Для справки: 
Рачок Артемии относится к беспозвоночным, обитает в соленых озерах. Цисты (яйца) Артемии служат кормом для креветок. В РФ они отнесены к ценным видам водных биоресурсов. Основные запасы данного рачка сосредоточены именно в Алтайском крае. Главные игроки на этом рынке — химический комбинат "Кучуксульфат" (пользователь озера Кулундинское) и ООО "Арсал" (пользователь озера Большое Яровое). Эти две компании вместе с аффилированными с ними юрлицами контролируют свыше 90 % алтайских запасов и около 60 % российских запасов Артемии. К слову, большая часть цист поставляется в Юго-Восточную Азию, где используется в качестве корма для креветок. И еще уточнение: только "Арсал" занимается глубокой переработкой цист Артемии и реализует готовый продукт. В то время, как "Кучуксульфат" реализует сырье.

"Крыша" от силовиков

ООО "Арсал" занимается добычей Артемии (на стадии цист) на рыбопромысловом участке № 148 на озере Большое Яровое. Данный участок был предоставлен компании в пользование по итогам конкурса еще в 2013 году. Летом 2016 года Главприрода (ныне — Минприроды Алтайского края) объявила конкурс на право предоставления двух участков для добычи рачка Артемии на озере Кучукское в Благовещенском районе. В числе главных претендентов значились компании, аффилированные с ОАО "Кучуксульфат". Однако в итоге победу по одному из лотов одержала компания, непосредственно связанная с "Арсалом" – "Рыбовод Алтая". Это было расценено руководством "Кучуксульфата" как попытка развивать бизнес на "чужой" территории. Особенно негативно воспринял поражение на аукционе член совета директоров компании, экс-полковник ФСБ Василий Гамаюнов.

Для справки:
Василий Гамаюнов до 1999 года он возглавлял райотдел ФСБ, когда ушел со службы, то создал ЧОП, а затем и детективное агентство. Позднее г-н Гамаюнов стал приобретать акции "Кучуксульфата", вскоре став вице-президентом компании. При этом у г-на Гамаюнова, видимо, до сих пор остались связи в ФСБ. В неофициальных разговорах он акцентирует внимание на этом.

В начале 2000-х Василий Гамаюнов был вовлечен в скандал с местными предпринимателями из Благовещенского района. По мнению отдельных СМИ, речь шла о попытке рейдерского захвата бизнеса.

Возвращаясь к теме "Кучукссульфата", стоит отметить, что с 1997-го по 2000 годы на заводе прошла вторая волна приватизации. Тогда большая часть рабочих предприятия продала свои акции. В настоящее время владельцы компании – несколько частных лиц, у которых больше 90% акций завода. Самый большой пакет в конце 1990-х приобрел как раз Василий Гамаюнов. В свое время он занимал пост вице-президента "Кучуксульфата" и возглавлял службу безопасности предприятия. Между тем, именно представители ФСБ, выходцем которой и является Гамаюнов, довольно плотно опекали завод в девяностых. В итоге некоторые из бывших силовиков сами оказались в акционерах.

Пакет акций "Кучуксульфата" довольно размытый. Вместе с тем, наибольшая доля ценных бумаг, по данным "СПАРК-Интерфакс" на начало 2015 года, принадлежала зарегистрированному на Кипре Kapok Investments Limited (15%) и Василию Гамаюнову (11,96%). В равных долях — по 7,97% — владели Валерий Степанов, Олег Сапрыкин, Анатолий Вершинин, Игорь Симоненко и Владимир Нечепуренко. Однако, на момент публикации точной информации о составе акционеров нет, поскольку эта информация в связи с изменением в законодательстве стала закрытой.

Интересно, что еще в 1999 году Василий Гамаюнов был зарегистрирован в качестве ИП. Его основной профиль — деятельность частных охранных служб.

Бизнес "по-русски"

В дальнейшем итоги аукциона по озеру Кучукское конкуренты "Арсала" попытались обжаловать в Арбитражном краевом суде. Однако суд отклонил иск, не согласившись с доводами заявителя. Позднее также поступили еще две вышестоящие инстанции, в том числе и Верховный суд. После чего Василий Гамаюнов потребовал передать ему права на участок, угрожая в противном случае воспрепятствовать деятельности "Арсала" при помощи различных проверок: пообещал организовать проверки прокуратуры, налоговиков, полиции и других госорганов.

Руководство компании отказалось от предложения. После чего в правоохранительные органы, а также контролирующие структуры, в частности, Росрыболовство полетели жалобы и обращения от конкурентов - членов совета директоров Кучуксульфата и ООО "Био-салина", которое выиграло конкурс на второй РПУ на озере Кучукском. Предположительно оно аффилировано с Гамаюновым и Кучуксульфатом. Цель данных мероприятий – лишить "Арсал" возможности лова на озере Большое Яровое и расторжение договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

Формальным поводом для этого может стать обвинение в браконьерстве и нарушении квот на вылов рачков Артемии. Главная претензия, которую могут предъявить контролирующие органы после взятия образцов проб, — установление факта, что якобы добытые "Арсалом" цисты изъяты из озера Кучукское, а не Большое Яровое. Заметим, такая схема была бы невозможна без договоренностей конкурентов "Арсала" с руководителем Верхне-Обского ТУ Росрыболовства —Владимиром Султановым и директором Алтайского филиала ФГБНУ "Госрыбцентр" — Любовью Весниной.

Именно Госрыбцентр и его филиалы, помимо научно-исследовательской деятельности, мониторинга на рыбохозяйственных водоемах, проводит экологическую экспертизу проектов народно-хозяйственных объектов и дел по представлениям арбитража, прокуратуры и природоохранных органов.

 Именно две вышеуказанные структуры вправе организовать исследование проб цист Артемии.

Похоже, в том-то и состоял замысел Гамаюнова и его коллег, обратившихся к Султанову и Весниной за "помощью". Роль г-жи Весниной — провести экспертизу по запросу директора ООО "Био-салина" и представить не соответствующую действительности информацию о запасах цист в озере Большое Яровое. Что и должно послужить сигналом для многочисленных проверок неугодной компании-конкурента. 

Первая проверка "Арсала" была проведена еще 11 декабря. Сотрудники г-на Султанова при отборе проб не скрывали заинтересованности Василия Гамаюнова в результатах полученного исследования.

К слову, по мнению большинства сторонних специалистов в данной области, в настоящее время просто не существует методик, позволяющих достоверно определить принадлежность цист Артемии к конкретным водоемам.

Гости из Росрыболовства

Свидетелем второй подряд за 2 недели проверки "Арсала" стал корреспондент портала Amic.ru. Внеплановая ревизия на этот раз прошла 25 декабря, что характерно, еще до того момента, как стали известны итоги первой плановой поверки. Сотрудники теруправления Росрыболовства были явно не склонны к общению, подчеркивая, что лишь выполняют свою работу, и ничего не знают ни о каком "заказе" со стороны конкурентов. Однако косвенно они подтвердили, что поводом для визита на базу "Арсала" в Яровом стало обращение членов совета директоров Кучуксульфата и директора ООО "Био-салина" — Пахно.

Опережая события сообщим, что не нашли нарушений в деятельности ООО "Арсал" ни в ходе проверки УЭБиПК ГУ МВД РФ, ни в ходе второй проверки Верхнеобского ТУ Росрыболовства. Любопытно, что проверка Верхнеобского ТУ Росрыболовства была согласована с прокуратурой Алтайского края.

Все проверки, в том числе и правоохранителей, сопровождал один и тот же сотрудник Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, начальник оперативного отдела Данил Потапов.

Вернемся к проверке от 25 декабря. Целый день у инспекторов ушел на сверку книг учета, где помесячно было расписано количество выловленных цист Артемии, а также забор проб рачков на складах, принадлежащих "Арсалу". Каких-либо нестыковок в документации компании обнаружено не было. При этом в разгар проверки в "Арсал" пришел представитель УФСБ России по Славгороду. Однако, проскучав пару часов, также тихо и незаметно покинул базу компании, не пояснив толком причины своего присутствия.

В итоге инспекторы Росрыболовства изъяли выбранных случайным образом несколько десятков образцов цист, и исследовали пробы в лабораторных условиях.

"Новаторские" методики Госрыбцентра

Именно здесь и кроется основной подвох. Все подобные научные изыскания в Сибири проводит только одна организация – Госрыбцентр, однако качество заключений алтайского филиала этой организации  оставляет желать лучшего. Более того, ни разу прогноз экспертов из барнаульского Госрыбцентра не совпал с реальным положением вещей. Например, на 2016 год объем планируемой добычи Артемии на озере Яровое составлял 500 тонн, по факту же "Арсал" выловил чуть больше половины от этой цифры. Что касается 2017 года, то вначале прогноз вновь составил 500 тонн, однако в декабре эта цифра без объяснения причин была уменьшена в 16 раз — до 35 тонн. И это при том, что по итогам января-декабря "Арсал" уже сумел добыть 350 тонн, и научной организации об этом было прекрасно известно по отчетам.

Еще одна нестыковка заключается в том, как именно эксперты рассчитывают жилую зону обитания рачков, а значит и общую популяцию на озере. Она оценивается, исходя из глубины водоема в 8 метров, хотя эта величина встречается не ранее чем в 2-3 км от берега. Значит, существующая методика отбора и расчета не может быть применена при оценке популяции, не говоря уже о расчете запаса, полагают в "Арсале".

Возникает резонный вопрос — почему тогда не был введен запрет на заготовку цист при столь низком (по новой оценке ведомства) их запасе в озере — 34,7 тонны? Более того, исходя из новых показателей, оказался сверстан и план на 2018 год. В частности речь идет о том, чтобы оставить резервный объем цист в озере в количестве 13,9 тонн. Хотя до этого на протяжении нескольких лет подряд данная величина варьировалась от 300 до 400 тонн.

Таким образом, исходя из анализа отчетов по озеру Большое Яровое за 2015-2017 годы, видно, что методика исследований, расчета и оценки запасов не дают реальной картины состояния водоема и могут как завышать необоснованно, так и занижать фактические результаты. При этом предполагаемые выводы экспертов из Алтайского филиала Госрыбцентра о том, что изъятые у "Арсала" пробы цист выловлены не на озере Большом Яровом, а на Кучукском, оспорить фактически будет негде.

В разгар сезона — в летний период — компания "Арсал" обеспечивает до 100 рабочих мест на озере Большое Яровое, кроме того, в течение года в бюджеты всех уровней она уплачивает свыше 50 млн рублей. И большая часть денег идет как раз в бюджеты субъекта и муниципалитета, а именно в бюджет г. Яровое и Славгородского района.

Соринка в чужом глазу

В этой связи "Арсал" требует возбудить служебную проверку в отношениии Владимира Султанова на предмет в его действиях коррупционной составляющей, а также против Любови Весниной. Кроме того, по мнению руководства компании, указанных лиц необходимо отстранить от должности на весь период разбирательств. Вызывает подозрение их возможное "партнерство" с Гамаюновым и компанией.

К тому же, возникает законный вопрос: почему простой чиновник Росрыболовства — речь идет о Владимире Султанове - живет на широкую ногу, судя по декларации, владеет большими земельными участками, квартирами? Почему сотрудник Верхнеобского теруправления г-н Потапов в командировки выезжает (по утверждению очевидцев)  в одежде фирмы Sitka — только куртка от костюма этой фирмы стоит порядка 65 000 рублей? Для чиновника со средней заработной платой неоправданное расточительство.

Без берегов

Стоит назвать и еще один характерный эпизод, связанный с тем, как ведет свой бизнес прямой конкурент и непосредственный бенефициар в деле "Арсала" — "Кучуксульфат". Речь идет о добыче ценных биоресурсов в Кулундинском озере. При этом интересы ОАО "Кучуксульфат" представлял ИП Гермаш. При этом у правоохранительных органов к этому предприятию возникло много вопросов. которые нашли свое отражение в уголовных делах. Такое положение вещей пару лет назад спровоцировало выезд в Благовещенку нескольких следователей при поддержке почти сотни бойцов ОМОНа. Были проведены массовые обыски и допросы. В результате правоохранители изъяли 10 тонн рачков Артемии, несколько квадроциклов, а также задержали рабочих, находящихся на озере.

Но что характерно, позднее эта история не получила широкой огласки в СМИ, как и результаты возбужденного уголовного дела. Говорят, вмешались покровители.

Сам факт вытеснения конкурентов с рынка Артемии "Кучуксульфатом" дает повод думать о начале процесса монополизация бизнеса. Представители завода, возможно, чувствуя негласную поддержку силовых структур и властей, ощущают себя хозяевами не только собственной территории, но и других площадок, представляющих интерес с точки зрения добычи ценных биоресурсов.

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Комментарии

12.03.2018 08:04
- гость -

Граждане избиратели, пора что-то менять!!!

0  0
12.03.2018 08:39
вова

силовик-акционер это норма,в клетку решальшиков!

0  0
12.03.2018 08:54
Знающий

История реальная, куча браконьеров отправляет артемию в Китай сотнями тонн, по заниженным ценам в таможенных декларациях. И тишина, никто этим не интересуется.
Вместо этого по доносу конкурента компанию кошмарят как только могут, ничего не находят, но задача поставлена, поэтому искать продолжают. Такие бы усилия на борьбу с браконьерами, а не на проверку деятельности легальных пользователей РПУ.

0  0
12.03.2018 08:57
- гость -


12.03.2018 08:04
- гость -

Граждане избиратели, пора что-то менять!!!

Не в почтовом ящике на бумаженции было написано "Уважаемый гражданин России! Избиратель"!!! О как!!!))))

0  0
12.03.2018 09:07
- гость -


12.03.2018 08:39
вова

прям вот так сразу и в клетку? пусть на народное хозяйство поработают.

0  0
12.03.2018 09:15
- гость -

доходы падают, поэтому что бы жить дальше конкурентов приходиться выдавливать всеми доступными способами, с такой политикой наших властей скоро опять начнут стрелять конкурентов

0  0
12.03.2018 09:54
- гость -

Ну ведь платят люди налоги, че надо?

0  0
12.03.2018 10:00
- гость -

"Нормально" работает ветеран...

0  0
12.03.2018 10:36
- гость -

Вот по Султанову нары давнооо плачут. Пора его сливать. Другим надо на квартиры денюжки добывать. Вот вам и сменяемость власти.

0  0
12.03.2018 10:49
- гость -

Все больше и больше люблю свою Родину, так сильно, что валить отсюда с каждым днем все сильнее и сильнее хочется. Правоохранительные органы, вместо того, чтобы за порядком следить, занимаются отрабатыванием "спонсорской помощи". И ближайшее 18 марта не внушает оптимизма, что в ближайшие 6 лет хотя бы что-то начнет меняться.

0  0
12.03.2018 11:09
- гость -

Ну все же понятно, денежек проверяющие захотели. Искать нарушения не могут, зуб на нарушителей не вырастили пока.

0  0
12.03.2018 11:19
- гость -

А говорили, что 90 ые уже в прошлом. Может губернатор прокомментирует ? Он любит комментировать всякие позитивные или безобидные события. А тут молчок???

0  0
12.03.2018 11:30
- гость -

Беспредел. Надо снимать фильм типа "Специальное расследование" на центральных каналах. Иначе таким будет

0  0
12.03.2018 11:36
- гость -

12.03.2018 11:30
- гость -

Кстати, а почему и правда не подключить к расследования специализированные передачи на ТВ, например Человек и закон? От них толку гораздо больше, нежели от госорганов.

0  0
12.03.2018 11:38
- гость -

Это не чиновники и не инспекторы. Это наемные бандиты . Губернатор допускает такое положение дел или боится вмешаться ??

0  0
12.03.2018 11:45
- гость -

а разве у нас не производитель мочегонного, является владельцем сульфата?

0  0
12.03.2018 11:48
- гость -

Жесть. И такие чинуши у нас везде. Вор на воре. Бандит на бандите бандитом погоняет.

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