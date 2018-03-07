Как и предполагал портал Amic.ru, Алтайский госуниверситет решил обжаловать решение Железнодорожного районного суда Барнаула по делу бывшего замдекана юрфака АлтГУ Юлии Еременко. Напомним, увольнение педагога было признано незаконным, работодателя обязали восстановить Еременко и выплатить ей 129 644 рубля (время двухмесячного вынужденного прогула), плюс еще 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Г-жа Еременко была уволена из вуза в конце ноября из-за "совершения аморального поступка". Университет настаивал, что бывшую сотрудницу деканата уволили за дело – она якобы распивала спиртные напитки вместе со студентами, а также курила с учащимися кальян.
Отметим, согласно решению суда, Юлию Еременко должны были восстановить на работе в должности старшего преподавателя кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса АлтГУ. Должность замдекана ЮФ ей никто, естественно, возвращать не собирался. Однако, по данным Amic.ru, спустя месяц после принятия решения в ее пользу Еременко так и не вышла на работу, поскольку находилась на больничном.
Интересно, что вердикт суда вступал в законную силу 8 марта, аккурат к Международному женскому дню. Однако делать такие подарки своей сотруднице опорный вуз не захотел и пару дней назад подал апелляцию в Краевой суд. Дата заседания по этому делу пока не определена. Вероятно, это произойдет не ранее следующего месяца.
Кстати, не за горами, видимо, апелляция от АлтГУ в вышестоящую инстанцию по еще одному громкому делу, недавно проигранному вузом в районном суде. Речь о противостоянии с деканом юрфака Натальей Карловой. Карлова требовала отменить дисциплинарное взыскание ректора АлтГУ Сергея Землюкова. Университет полагал, что декан якобы незаконно лишила профессора юрфака Виталия Сорокина премии и части стимулирующих выплат. Решение по этому делу вступает в законную силу 3 апреля.
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Комментарии
АГУ уже один раз обгадился. Мало?
АГУ уже один раз обгадился. Мало?
Время тянут, раз под конец срока подали.
АлтГУ погряз в склоках. Наукой там уже давно никто не занимается! Советую министерству образования проверить еще раз компетенции ВУЗа!
7.03.2018 09:28
Кока-кольщик
это как раз понятно. только смысл?
надеются порешать? так нет, в деле всё очевидно.
побреют в крайсуде Землюкова. да там вся ректорская команда - профаны конкретные.
Только эклеров весь в шоколаде - дворник и директор в одном лице.
7.03.2018 09:45
Геноцид Эклеров
Нервы помотать, из принципа.
Учился 20 лет назад на юрфаке, Землюков был зав кафедрой уголовного права. Абсолютно равнодушный человек к студентам и образовательному процессу.
При действующем ректоре любимый ВУЗ из фундаментального превращается в серый Коммерческий университетик. Если не по официальному статусу, то своей репутации среди потребителей его услуг.
7.03.2018 10:08
Кока-кольщик
как-то мелко это... беготня таракана вокруг стакана...
мне не понять чем так Виталик Сорокин Землюкову дорог...
7.03.2018 09:52
- гость -
кыш под шконку, зашкваренный
Геноциду эклеров : Вы не совсем правы : в команде Землюкова ЕСТЬ профессиональные и порядочные люди _проректоры Р.Райкин и Е.Попов. Ранее был А.Тишкин, К сожалению, это всё.
7.03.2018 10:50
- гость -
к сожалению, не знаком с этими людьми.
возможно они действительно достойные.
Землюков пытается оттянуть начало уголовного процесса против себя, любимого?
1997-2002. Эту вообще не помню. Землюков так... лекции читал и экзамен принимал. Лысиков весь поток тянул, царство ему небесное.
Землюков работает только на Москву и показуху. Он уже давно вкусил барство. На отчетных собраниях он выдает такие цифры о зарплатах преподавателей, что те не знают, смеяться или плакать. Складывает миллионы "верхушки" с копейками преподавателей. получается неплохая средняя зарплата. Простой преподаватель его вообще не интересует, а , может даже, раздражает. Глядя на него, ведут себя отдельные деканы и завкафедрами. Отдельные кабинеты с хорошей мебелью, а преподавателям и студентам аудиторий не хватает. Правильно говорит Собчак. только сменяемость власти спасет.
Лысиков умер что ли? Помню смешной был, в общаге чуть ему лицо не набил по пьяне, он такой пьяный - да я преподаватель, какой курс студент? Я - да диплом на прошлой неделе получил, он - ну тогда пошли накатим. Я - да завтра планерка у прокурора, шеф не любит, кода перегар, ну руки пожали и разошлись.
Лысиков году в 99 еще умер. Сгорел в считанные недели.