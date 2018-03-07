Как и предполагал портал Amic.ru, Алтайский госуниверситет решил обжаловать решение Железнодорожного районного суда Барнаула по делу бывшего замдекана юрфака АлтГУ Юлии Еременко. Напомним, увольнение педагога было признано незаконным, работодателя обязали восстановить Еременко и выплатить ей 129 644 рубля (время двухмесячного вынужденного прогула), плюс еще 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Г-жа Еременко была уволена из вуза в конце ноября из-за "совершения аморального поступка". Университет настаивал, что бывшую сотрудницу деканата уволили за дело – она якобы распивала спиртные напитки вместе со студентами, а также курила с учащимися кальян.

Отметим, согласно решению суда, Юлию Еременко должны были восстановить на работе в должности старшего преподавателя кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса АлтГУ. Должность замдекана ЮФ ей никто, естественно, возвращать не собирался. Однако, по данным Amic.ru, спустя месяц после принятия решения в ее пользу Еременко так и не вышла на работу, поскольку находилась на больничном.

Интересно, что вердикт суда вступал в законную силу 8 марта, аккурат к Международному женскому дню. Однако делать такие подарки своей сотруднице опорный вуз не захотел и пару дней назад подал апелляцию в Краевой суд. Дата заседания по этому делу пока не определена. Вероятно, это произойдет не ранее следующего месяца.

Кстати, не за горами, видимо, апелляция от АлтГУ в вышестоящую инстанцию по еще одному громкому делу, недавно проигранному вузом в районном суде. Речь о противостоянии с деканом юрфака Натальей Карловой. Карлова требовала отменить дисциплинарное взыскание ректора АлтГУ Сергея Землюкова. Университет полагал, что декан якобы незаконно лишила профессора юрфака Виталия Сорокина премии и части стимулирующих выплат. Решение по этому делу вступает в законную силу 3 апреля.

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