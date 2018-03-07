США намерены ввести дополнительные санкции против России в ближайшие несколько недель. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США, сообщает RT.

"Я ожидаю, что в ближайшие несколько недель мы продвинемся вперед в деле введения санкций в отношении России, как того требует закон", — сказал Мнучин, подразумевая закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

По его словам, американский лидер Дональд Трамп поддерживает данную работу ведомства.