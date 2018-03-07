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Пенсионер, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, взял вину на себя

, ИА "Амител"
Как шутят местные жители, часть вины на себя взял и пешеходный переход

фото: news24.in.ua

Пенсионер, которого в Киеве сбила одна из машин кортежа президента Украины Петра Порошенко, взял вину на себя, пишет LIFE со ссылкой на украинские СМИ.

Как утверждает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, мужчина признался, что сам нарушил правила ПДД. "Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил", — сообщил министр.

Пенсионера уже прооперировали. Его состояние оценивается как нетяжелое.

Автомобиль из кортежа Порошенко наехал на пешехода во время приближения к перекрестку на улице Киева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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