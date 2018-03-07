Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что средняя стоимость отдыха в Турции и в Крыму сравняется в туристическом сезоне-2018, сообщает РИА Новости.
"Если мы берем бюджетный вариант отдыха на море, то Крым сейчас чуть дешевле или, по крайней мере, сопоставим с отдыхом в Турции", — сказала Ломидзе.
По ее словам, в 2018 году турецкие курорты существенно снизили цены, однако отдых в Крыму пока дешевле.
"Это может стать тем самым преимуществом, которое позволит выровнять спрос в высокий сезон 2018 года", — подчеркнула Ломидзе.
Комментарии
А качество, сервис?
ну-ну тешьтесь
Только в Турции понимаешь за что заплатил, а в Крыму просто - заплатил.
качество сервиса "здесь" (неважно, Крым это или Сочи, Горный Алтай или Байкал) слишком кардинально отличается от качества сервиса "там".
понятно, есть и здесь отдельные положительные примеры, и есть случаи, когда зарубежом гадкий сервис, но в целом, качество серьезно различается.
если еще и по деньгами разницы не будет, то выбор очевиден.
хотя... не поленился, посмотрел цены на турецкие отели, где был реально хороший сервис. так вот, ценник не только не упал, но даже немного вырос)
турки если и уронили цены, то только на бюджетные загашенные тройки, которые и сами по себе нахрен не нужны были.
халва, халва, а во рту горько
Вранье от корки до корки. Был в Туркен больше 10 лет подряд. В прошлом году отдыхал в Крыму в Евпатории и Судаке. Климат лучше, пища вкуснее, фрукты несоизмеримо вкуснее (таких персиков не ел лет 12 с Геленжика). Главное - не надо брать все включено, особенно с турецким пойлом. Дешево. Самое дорогое - перелет, с мая будет открыт мост. Посмотреть есть что. Если гнаться за дешевизной, то снять жилье комфортабельное специально для отдыхающих (даже коттедж) дешевле чем в Горном. Пляжи чистые, море ласковое, А у этой ассоциации отдых загибается, вот и пишут чушь.