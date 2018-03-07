Президент России Владимир Путин заявил, что уменьшение числа вузов в России произошло в связи с необходимостью сократить те учреждения, которые занимались только выдачей "корочек", передает ТАСС.

"Проблема в том, что, начиная примерно с 1991 по 2010 год, у нас количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза, и значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке "корочек", — отметил глава государства.

За последние годы число таких вузов сократилось на 30%, филиалов — более чем на 60%.

Ранее правительство России выделило ассигнования на предоставление грантов профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы. Господдержка позволит создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.