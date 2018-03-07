Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи заявил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян, что недостаточно для кардинального сокращения бедности в стране, передает ТАСС.
"Это не фундаментальное, не базовое решение основой проблемы: повышения благосостояния людей, значительного снижения количества людей, которые живут за чертой бедности", — отметил президент.
По его словам, необходимо в два раза сократить число людей, которые живут бедно, и это касается и неработающих граждан. При этом, как он отметил, СМИ, профсоюзы и политические партии должны активнее защищать интересы граждан.
"Все эти инструменты в современном обществе должны быть нацелены только на одно — на обеспечение темпов экономического роста и на этой базе на решение главной задачи: повышение уровня жизни граждан", — высказался глава государства.
Комментарии
"повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян"-Это фундаментальное, базовое решение основой проблемы: ЛАПША НА УШАХ ДОЛЖНА ДЕРЖАТЬСЯ КРЕПКО И ДОЛГО
Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи заявил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян
____________________________________________________________________________
Интересно , как повышение МРОТ улучшит положение 4 млн.россиян ? Ответ прост - на бумаге улучшит, бедных официально станет меньше на 4 млн. Как будет в реальности ? А все намного сложнее, для того чтобы МРОТ сравнять с прожиточным минимумом государство не пошло по нормальному пути , поднять МРОТ до прожиточного, оно решило уменьшить прожиточный минимум в среднем на 5 % , это огромная цифра, ссылаясь на то что инфляция остановилась, цены на продукты упали, т.е. у нас ДЕФЛЯЦИЯ , мы просто об этом не знаем. Что в реальности измениться ? Да ничего не измениться, богаче от всех этих изменений вы не станете, как были бедным так им и останетесь. Кто-то выпадет из социальных программ, к примеру уменьшили прожиточный минимум на 5 % и 1-3% ( а может и больше) бедных автоматически выпадают из социалки, т.к. МРОТ у них сравнялся с прожиточным, автоматически становятся беднее на доплату коммунальных услуг.
Какая нужна реальная экономическая помощь населению ? Нужна СТАБИЛЬНОСТЬ , т.е. стабильные цены на топливо, ЖКХ, электроэнергию, налоги уменьшить (убрать коэффициенты на инвентаризационную стоимость, приостановить кадастровые налоги которые через год-другой введут в нашем регионе, уменьшить нагрузку на ИП), если вот это даже сделать,то уже легче заживется.
Ну а в комплексе с понижением прожиточного минимума норм?
А что вчера Путин на Уралвагонзаводе делал? Поддержку, как в 2012 году искал?
Классная фотка. Только почему-то на ней много молодых мужиков и полных теток. Я не так себе нуждающихся представлял.
Молодец ВВП! Он сейчас работает "над повышением и углублением конструктивных мер для решения вопроса".
конечно недостаточно!
а дустом их не пробовал?)