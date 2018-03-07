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Путин: повышения МРОТ недостаточно для избавления России от нищих граждан

, ИА "Амител"
Как он отметил, СМИ, профсоюзы и политические партии должны активнее защищать интересы граждан

Фото: nvdaily.ru

Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи заявил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян, что недостаточно для кардинального сокращения бедности в стране, передает ТАСС.

"Это не фундаментальное, не базовое решение основой проблемы: повышения благосостояния людей, значительного снижения количества людей, которые живут за чертой бедности", — отметил президент.

По его словам, необходимо в два раза сократить число людей, которые живут бедно, и это касается и неработающих граждан. При этом, как он отметил, СМИ, профсоюзы и политические партии должны активнее защищать интересы граждан.

"Все эти инструменты в современном обществе должны быть нацелены только на одно — на обеспечение темпов экономического роста и на этой базе на решение главной задачи: повышение уровня жизни граждан", — высказался глава государства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.03.2018 06:51
Геннадий Нигматулин_odnoklassniki

"повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян"-Это фундаментальное, базовое решение основой проблемы: ЛАПША НА УШАХ ДОЛЖНА ДЕРЖАТЬСЯ КРЕПКО И ДОЛГО

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7.03.2018 06:59
многодетный

Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи заявил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян
____________________________________________________________________________

Интересно , как повышение МРОТ улучшит положение 4 млн.россиян ? Ответ прост - на бумаге улучшит, бедных официально станет меньше на 4 млн. Как будет в реальности ? А все намного сложнее, для того чтобы МРОТ сравнять с прожиточным минимумом государство не пошло по нормальному пути , поднять МРОТ до прожиточного, оно решило уменьшить прожиточный минимум в среднем на 5 % , это огромная цифра, ссылаясь на то что инфляция остановилась, цены на продукты упали, т.е. у нас ДЕФЛЯЦИЯ , мы просто об этом не знаем. Что в реальности измениться ? Да ничего не измениться, богаче от всех этих изменений вы не станете, как были бедным так им и останетесь. Кто-то выпадет из социальных программ, к примеру уменьшили прожиточный минимум на 5 % и 1-3% ( а может и больше) бедных автоматически выпадают из социалки, т.к. МРОТ у них сравнялся с прожиточным, автоматически становятся беднее на доплату коммунальных услуг.
Какая нужна реальная экономическая помощь населению ? Нужна СТАБИЛЬНОСТЬ , т.е. стабильные цены на топливо, ЖКХ, электроэнергию, налоги уменьшить (убрать коэффициенты на инвентаризационную стоимость, приостановить кадастровые налоги которые через год-другой введут в нашем регионе, уменьшить нагрузку на ИП), если вот это даже сделать,то уже легче заживется.

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7.03.2018 07:54
- гость -

Ну а в комплексе с понижением прожиточного минимума норм?

0  0
7.03.2018 08:38
- гость -

А что вчера Путин на Уралвагонзаводе делал? Поддержку, как в 2012 году искал?

0  0
7.03.2018 09:29
4ugun

Классная фотка. Только почему-то на ней много молодых мужиков и полных теток. Я не так себе нуждающихся представлял.

0  0
7.03.2018 09:30
- гость -

Молодец ВВП! Он сейчас работает "над повышением и углублением конструктивных мер для решения вопроса".

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7.03.2018 09:32
Геноцид Эклеров

конечно недостаточно!
а дустом их не пробовал?)

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7.03.2018 10:15
корректор

"Путин: повышения МРОТ недостаточно для избавления России от нищих граждан"

Что с заголовком??
МРОТ не предусматривает избавление от граждан))

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7.03.2018 10:30
- гость -

Повышение мрот или понижение корзины, существенно не изменит положение бедных.

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7.03.2018 10:50
многодетный

7.03.2018 10:30
- гость -
Повышение мрот или понижение корзины, существенно не изменит положение бедных.
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Ну почему не изменит ? Официально количество бедных уменьшится на 4 млн., реально количество бедных станет больше за счет уменьшения социальной помощи . Вот такая она экономическая политика государства.

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7.03.2018 12:42
- гость -

Я правильно понял вас, что повышение размера пенсий, размера минимальной заработанной платы, уменьшение инфляции, снижение процентной ставки по кредитам, возвращение районного коэффициента - величайшее зло, и от этого надо немедленно отказаться и все вернуть назад. Вопрос куда? Только вот не вижу я снижения прожиточного минимума, дайте ссылку на официальный источник.

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7.03.2018 13:31
- гость -

Всё повышают, а денег на руках всё меньше, потому что эти повышения уже компенсированы ценами на бенз, солярку, жкх и т.д.

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7.03.2018 14:15
многодетный

Гостю12;42. МРОТ с 1 января поднялся на 21% (9489 рублей против 7800 ), а пенсия с 1 января увеличилась на 3,7%, МРОТ никак не связан с пенсиями. Повышения МРОТ не повлияют на зарплату если только вам не начисляется меньше 9489 рублей, т.е.5 % населения ( а может и больше) попадут под увеличение зарплаты остальных это не коснется . Инфляция уменьшается т.к. нет денег у населения, а если не было-бы ежегодного удорожания топлива и электроэнергии, услуг ЖКХ, то инфляции не было вообще, возможно даже и дефляция была-бы, т.к. при этом у людей зарплата не увеличивается. У нас на этот год для трудоспособного населения корзина 10000 рублей, задача сравнять МРОТ и прожиточный, возможно в нашем регионе тоже снизят процентов на 5 прожиточный,чтоб хотя-бы молодая семья без детей не была бедной при условии, что муж и жена работает. Ставка по ипотеке еще в 15 году должна была уменьшиться, но нет , ждем до последнего пока стройки замораживать не стали. И все равно страшно брать ипотеку ,т.к. что будет завтра не известно, максимум 5-6 процентов должна быть ипотека и банкам при этом денег хватать будет, не надо сверхприбыли ловить.

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7.03.2018 15:46
- гость -

Не так то просто "избавиться от нищих граждан"...
Решать проблему безработицы надо.

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