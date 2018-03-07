Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи заявил, что повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит положение лишь 4 миллионов россиян, что недостаточно для кардинального сокращения бедности в стране, передает ТАСС.

"Это не фундаментальное, не базовое решение основой проблемы: повышения благосостояния людей, значительного снижения количества людей, которые живут за чертой бедности", — отметил президент.

По его словам, необходимо в два раза сократить число людей, которые живут бедно, и это касается и неработающих граждан. При этом, как он отметил, СМИ, профсоюзы и политические партии должны активнее защищать интересы граждан.

"Все эти инструменты в современном обществе должны быть нацелены только на одно — на обеспечение темпов экономического роста и на этой базе на решение главной задачи: повышение уровня жизни граждан", — высказался глава государства.