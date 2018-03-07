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В Росавиации не подтвердили подлинность ранее опубликованной СМИ расшифровки переговоров экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 компании "Саратовские авиалинии". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, опубликованная "расшифровка дезинформирует общественность о происходившем в кабине". Представитель ведомства заявил, что в ней перепутаны диалоги командира самолета и второго пилота, а также включены слова и фразы, которые отсутствуют в аутентичной записи переговоров.

Сам факт публикации в Росавиации сочли "неэтичным", подчеркнув, что такие действия не соответствуют стандартам расследования авиакатастроф.

В ведомстве добавили, что обнародование записи может произойти лишь в том случае, если соответствующая санкция будет получена от правоохранительного органа, который ведет следствие по происшествию.

"Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал", — добавил собеседник агентства.

Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля. Самолет пропал с экранов радаров спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту воздушного судна находился 71 человек. В живых не осталось никого.