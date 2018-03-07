Фото: ridus.ru
Восьмибалльные заторы образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 7 марта. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Ленина, где серьезная пробка образовалась на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до улицы Матросова, на улице Попова (от перекрестка с Антона Петрова до Павловского тракта), а также на улице Кутузова и Павловском тракте после кольцевого пересечения.
Кроме этого, заторы наблюдаются на улице Власихинской в районе перекрестка с улицей Малахова, на пересечении последней с улицей Антона Петрова и улицы Эмилии Алексеевой, а также на отрезках улиц Георгиева, Советской Армии, Челюскинцев, Молодежной, Воровского и проспекта Красноармейского (в районе пересечения с улицей Партизанской).
Отметим, что в городе произошло несколько ДТП. Одна авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, вторая — на перекрестке улиц Матросова — Смирнова, а также на пересечении улиц Малахова и Власихинской.
Кроме этого, по данным собеседника портала Amic.ru, на проспекте Красноармейском в районе улицы Анатолия столкнулись два автобуса и автомобиль.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. На дорогах сильный гололед.
Комментарии
А что творится на тротуарах из-за этой плитки, которая покрыта тонким прозрачным льдом? На остановке около гостиницы "Алтай" люди штабелями укладываются. А там и пожилые люди ходят, и беременные женщины, и родители с детьми. Какой чиновник там должен грохнуться, чтобы ответственные за содержание дорог оторвали свои задницы от кресел и решили проблему? Звоним в комитет по благоустройству, там дают номера телефонов, которые не отвечают. Кто-то за что-то отвечает?
Скользко очень! Лучше не ездить
Скользко очень уже в 9,00 утра, Лучше по улице не ходить!
7.03.2018 09:41
Гость.
Какой чиновник там должен грохнуться, чтобы ответственные за содержание дорог оторвали свои задницы от кресел и решили проблему?
Чтобы запретил дожди в холодное время года?
Гению.
Слушайте, это смешно ровно до того момента, пока сам не грохнешься. Речь не о дожде в холодное время года, а о работе городских дорожных служб. Не передергивайте слова. Именно в районе этой остановки постоянно люди падают в такую погоду и получают ушибы, а иногда ломают руки. Мало того, что выложено плиткой, так еще и с таким наклоном в сторону проезжей части, что единственный способ пройти- сесть и катиться. Поэтому если наши чиновники не могут запретить дожди, то пусть выходят и разбрасывают песок.
Гость. Просто гость.
Такая ситуация абсолютно во всем городе, никаких рук не хватит чтобы посыпать песком все и везде. Если вам так критично посыпать песком именно там, то можете сделать это сами, вам еще и благодарны будут
Вы чего прицепились ко мне?)))) Я описала ситуацию. Возможно, кто-то прочитает и будет внимательнее или предупредит своих пожилых родителей. Я бы, наверно, и посыпала песком сама, но песка около остановки не было. Зато мне приходилось вызывать скорую для женщины, которая упала на таком же льду около остановки. И меня за это поблагодарили.)
7.03.2018 11:45
Гость. Просто гость.
Узбагойся. Обратись к Всевышнему, пусть в следующий раз разгонит тучи! )))
PS Работники "городской дорожной службы" это ровно такие же люди как и Ты, они не Супермены, не Бэтманы и не "грудинины". Хотя что я объясняю, всё-равно не дойдёт...
Утром вышла, стою на тротуаре и жду такси. Тротуар чуть-суть наклонный, но этого хватило, чтобы меня стащило с него и "уронило" на задницу, при том, что я даже не двигалась. Села на корты. а встать вертикально не могу - скользко и рюкзак перевешивает. Так и сижу в позе гопника, мимо идет баба с булочкой. Я попросила протянуть руку, помочь выпрямиться - посмотрела как на говно и прошла мимо. Офигеть просто. При том что я не похожа на бомжа или быдло какое, одета как среднестатистическая девушка. Хорошо, следом мужик шел. сам сообразил и подошел помочь, да и такси как раз подъехало. Сказала водителю, чтоб закрывал поездку (оплата по карте, чтоб не впустую скатался), работаю из дома. А песком смысле нет посыпать по ходу, его тут же смывает и сверху намерзает.