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Восьмибалльные заторы образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 7 марта. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Ленина, где серьезная пробка образовалась на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до улицы Матросова, на улице Попова (от перекрестка с Антона Петрова до Павловского тракта), а также на улице Кутузова и Павловском тракте после кольцевого пересечения.

Кроме этого, заторы наблюдаются на улице Власихинской в районе перекрестка с улицей Малахова, на пересечении последней с улицей Антона Петрова и улицы Эмилии Алексеевой, а также на отрезках улиц Георгиева, Советской Армии, Челюскинцев, Молодежной, Воровского и проспекта Красноармейского (в районе пересечения с улицей Партизанской).

Отметим, что в городе произошло несколько ДТП. Одна авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, вторая — на перекрестке улиц Матросова — Смирнова, а также на пересечении улиц Малахова и Власихинской.

Кроме этого, по данным собеседника портала Amic.ru, на проспекте Красноармейском в районе улицы Анатолия столкнулись два автобуса и автомобиль.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. На дорогах сильный гололед.