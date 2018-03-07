Фото: yandex.ru
39 человек, включая шестерых членов экипажа, находились на борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Все погибшие являются российскими военными, среди них 27 офицеров, один в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники, добавили в ведомстве.
Агентство напоминает, что первоначально сообщалось о 32 жертвах крушения самолета: 26 пассажирах и шести членах экипажа.
В Минобороны подтвердили, что самолет не был сбит. Спецкомиссия изучает все возможные версии инцидента.
Семьям и близким погибших будет оказана необходимая помощь.
Напомним, Ан-26 разбился накануне при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. В оборонном ведомстве рассказали, что воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до ВВП. По предварительным данным, крушение могло произойти из-за технической неисправности.
По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил полетов.
Комментарии
Бардак в авиации, как и везде в России
RIP
упокой Господь их души
Коротка на войне офицерская жизнь.
Может статься сшп использовали свой рэб.
Там теперь война в сирии между нашими странами.
Не боевые потери в разы больше чем боевые ( 2 разбившихся самолёта МО РФ 133 погибших сначала сирийской компании) Вот реальный уровень боеготовности российских войск
Сейчас появятся аналитеги с текстом "о легализации тел от бойни 7 февраля"...
Печально всё это. Мир вашим семьям.
Кому нужна эта война? Лучше бы эти деньги пустил на свой народ, а сколько погибших во цвете лет!
7.03.2018 11:08
гость
заткнись
7.03.2018 10:57
Сумрачный гений
легковерный?
7.03.2018 11:08
гость
Они погибли, защищая свою родину на дальних рубежах!
7.03.2018 11:44
- гость -
легковерный?
Щито? Не понял?
7.03.2018 11:08
гость
Кому нужна эта война? Лучше бы эти деньги пустил на свой народ
Эти деньги и так на наш народ. Пока в Сирии хаос, там не строится конкурентная газовая труба, которая обрушит наши продажи, а вместе с ними и всю нашу социалку, пенсии, медицину и образование, потому что других доходов у нас нет
Есть ещё один вариант: президенту, правительству и остальным лоботрясам включить мозги и начать работать на благо Родины, но для этого надо им сначала перестать тырить деньги народные.
среди них 27 офицеров, один в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники