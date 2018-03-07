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39 человек, включая шестерых членов экипажа, находились на борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

Все погибшие являются российскими военными, среди них 27 офицеров, один в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники, добавили в ведомстве.

Агентство напоминает, что первоначально сообщалось о 32 жертвах крушения самолета: 26 пассажирах и шести членах экипажа.

В Минобороны подтвердили, что самолет не был сбит. Спецкомиссия изучает все возможные версии инцидента.

Семьям и близким погибших будет оказана необходимая помощь.

Напомним, Ан-26 разбился накануне при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. В оборонном ведомстве рассказали, что воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до ВВП. По предварительным данным, крушение могло произойти из-за технической неисправности.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил полетов.